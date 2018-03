AÖL 2018 sınav giriş yeri belgesi sorgula MEB AÖL çıkmış sınav soruları ve cevapları incele

2018 AÖL giriş belgesi nasıl indirilir? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? AÖL sınavına son 1 gün kala Açık Öğretim lisesi öğrencileri giriş belgeleri için MEB'in resmi sitesi olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresine akın etti. AÖL sınavı 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca AÖL çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını haberimizden görebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) geçmiş dönem sınav sorularını çözerek 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak sınavlara hazırlanabilirsiniz. MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının sorularını ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları için heyecan başladı. AÖL sınav giriş belgelerini merak eden adaylar gözlerini MEB'e çevirmişti. MEB'den beklenen açıklama geldi. Adaylar sınavın yapılacağı 31 Mart'a kadar resmi site üzerinden sınav giriş belgelerini alabilirler.







AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.









31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.



AÖL giriş belgesi sorgulamak için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasına ulaşarak Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Sırasıyla "Güvenlik kodu", "Öğrenci Numarası" ve "Şifre" bilgilerinizi uygun yerlere doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ardından sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.







AÖL SINAV TARİHLERİ



Haftasonu gerçekleştirilecek AÖL sınavlarından bişrinci oturumu 31 Mart Cumartesi saat 9.30'da ikini oturum 31 Mart Cumartesi saat 14.00'de üçüncü ve son oturum da 1 Nisan Pazar saat 15.00'de yapılacak.



AÖL çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. AÖL sınavlarına hazırlık için geçmiş dönem sınav sorularını çözebilir, cevaplarını görebilirsiniz. İşte AÖL çıkmış sınav soruları ve detaylı bilgiler.



AÖL ÇIKMIŞ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI



Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.



Sınavlarda;



 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

 Her soru 4 seçeneklidir,

 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

 Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.







AÖL NEDİR? KİMLER AÇIKÖĞRETİM LİSESİNE KAYIT YAPABİLİR?



Açık öğretim lisesi (AÖL) nedir? ne demektir? Kimler açık öğretim lisesine kayıt olabilir, başvuru şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi askerliği erteler mi, tecil ettirir mi? Açık öğretim lisesi kitapları nasıl ve nereden alınır, sınavları nasıl ve nerede yapılır? Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.



Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?



İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler



Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.



Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:



En az 8 dönem öğrenim görmesi,



Toplam kredisinin asgari 192 olması,



Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.







Açık Öğretim Lisesi Kitapları Nereden, Nasıl Alınır?



Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.



Açık Öğretim Lisesi Sınavları Nasıl ve Nerede Yapılır?



Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.



Açık Öğretim Lisesinde Okuldan Atılma Var Mı?



Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.



Açık Öğretim Lisesi Askerliği Tecil Ettirir Mi?



2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.



Yazımızda da bahsettiğimiz üzere açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. Bu yazımızda açık öğretim lisesi nedir, açık öğretim lisesi ne demektir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.