AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgula 2018 Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Açık Lise sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Açık öğretim lise 3. dönem sınavı 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Not ortalamasını yükseltmek veya mezun olmak isteyen öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. AÖL sınav sonuçları, lise öğrenimini dışarıdan devam ettiren vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin yapılmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak olan AÖL sınav sonuçları, kurumun internet sayfası üzerinden TC Kimlik No ve şifre bilgileri ile sorgulanabilecek. AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından alacakları puan hakkında net bir bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AÖL sınav sonuçları konusunda araştırmalarına başladı.



AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH NE ZAMAN?



Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 7-8 Temmuz'da 3. dönem sınavına girdiler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlandı. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.







AÖL 3. DÖNEM NEDİR?



Açık Öğretim Lisesinde her sınava 1 dönem denir.

1.Dönem - 2.Dönem - 3. Dönem olmak üzere, bir yılda 3 dönem sınav yapılır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi;

3. Dönem sınav tarihinde 18 yaşından 1 gün almış dahi olsa 3. Dönem sınavına katılabilirler.

3. dönem sınav tarihinde 18 yaşından gün almamış olanlar ise yılda 2 defa

sınava girebilirler, 3. Dönem sınavına katılamazlar.









AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.



AÖL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?



İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,



1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya



2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya



3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat



Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.



Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.



Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres: ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar / ANKARA





AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ(AÖL) NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.

Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.