AÖL açık lise 2.dönem sınavı ne zaman MEB son dakika AÖL açık lise kayıt yenileme 2018 başladı mı? Açık lise öğrenci adayları ve açık lisede okuyanlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Binlerce öğrenci internetten ‘’ 2018 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?’’ ‘’ 2018 AÖL sınav tarihleri ne zaman? ’’ AÖL öğrenci girişine nasıl erişim sağlarım?’’ sorularına yanıt arıyorlar. Açık Öğretim Lisesi Sınavları 3 oturum şeklinde belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. AÖL açık lise sınavı ilk oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 09.30’da yapılacak. 2. oturum ise 17 Mart 2018 Cumartesi 14.00’dadır. Son oturum da 18 Mart 2018 Pazar 09.30’da yapılacaktır. AÖL açık lise sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur. İşte sık sık merak edilen AÖL açık lise 2.dönem sınavı ne zaman MEB son dakika AÖL açık lise kayıt yenileme 2018 başladı mı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesi yeni kayıtları 2 dönemde yapılacak. 1 dönem yeni kayıtlar ağustos ayında, 2.dönem yeni kayıtlar ise ocak ayında yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri ise eylül ayında ve ocak ayında yapılabilecek.

MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL 2.dönem kayıt yenilemesi ve kayıt yaptırma 8 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Ocak 2018 tarihinde bitecektir.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

2018 AÖL SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi Sınavları 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacak:

I. Oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 09.30

II. Oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 14.00

III. Oturum 18 Mart 2018 Pazar 09.30

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınava giriş belgenizi MEB resmi sitesine ya da linkimize tıklayarak bulabilirsiniz. Sınav giriş belgesine ulaşmak için tıklayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesi adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.

Açık Lise AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt

Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

Dikkat: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem ilk Kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.