Son dakika haberleri AÖL açık lise 7-8 Ocak sınav iptali açıklaması

AÖL açık lise birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak. Dün akşamdan beri haber almaya çalışan ve İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından etkilenenler ve sınava giremeyenleri gelen bu haber rahatlattı.

7-8 OCAK 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL Açık Lise birinci dönem sınavlarına girenler soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. 7-8 Ocak AÖL sınav giriş yerleri MEB'in resmi internet sitesi olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden açıklandı ve sınava girenler bu adresten sınav giriş belgelerini alıyor. MEB’in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden AÖL soru cevaplarına kolayca ulaşabiliyor. Geçmiş dönem AÖL soruları - cevap anahtarı ve 7-8 Ocak 2017 Açık Lise sınavları soruları ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın sonuçları ise 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA KRİTİK DETAYLAR

Sınava giriş belgeleri www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Resmi adres üzerinden alınacak sınav giriş belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav giriş belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı AÖL giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav giriş belgesindeki bilgiler ve açıklamaların dikkatlice okunması gerekir.

Sınav giriş belgesinde adı geçen okulun sınav gününden önce görülmesi sınav gününde çıkabilecek aksiliklerin önüne geçilebilmesi adına faydalı olacaktır.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 cumartesi ve pazar yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav, 3 oturum halinde yapılacak. Cumartesi günkü birinci oturum saat 09.30'da, öğleden sonraki ikinci oturum saat 14.00'te, pazar gerçekleştirilecek üçüncü oturum saat 09.30'da başlayacak. Oturumlar 180 dakika sürecek, her ders için dört seçenekli 20 soru sorulacak. Öğrenciler, birinci oturumda 60, ikinci oturumda 58, üçüncü oturumda da 56 dersten sınava girecek. Sınava giriş belgesinde girilecek dersler, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, yurt içinde 751 merkezde 1 milyon 197 bin 642, yurt dışında ise 12 merkezde bin 419 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 199 bin 61 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavda, 6 bin 690 öğrenci özel durumları nedeniyle tek kişilik salonda, 210 öğrenci ev veya hastanede, 17 bin tutuklu ve hükümlü ise ceza ve infaz kurumlarında sınava alınacak.

SINAVDA YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÖL NEDİR?

Açık öğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992'de kurulmuştur. Uzaktan öğretim esasına dayanır. Öğretmen ve okul mefhumu yoktur. Öğrenciler basılı yayın, TV ve radyo yayınlarıyla desteklenir. Öğrencilere örgün öğretimle paralel bir eğitim verilir. Liseler bugün 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.