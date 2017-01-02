AÖL açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınav giriş yeri sorgulama ekranı

AÖL 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak'ta yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ederken bir yandan da tamamlayamadıkları ders konularını bitirmeye çalışıyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. AÖL sınav giriş yerleri, MEB kapsamında olan Açıköğretim Lisesi resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. 2016 – 2017 ilk oturumları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.

1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın sonuçları ise 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak.

7 - 8 OCAK AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL’ün bu yılki sınav takviminin netleşmesiyle beraber öğrenciler, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını beklemeye başladılar. MEB tarafından yayımlanan 2016- 2017 iş takvimine göre AÖL sınav giriş belgeleri sınavın gerçekleştirilme tarihinden çok kısa bir süre önce 3 Ocak tarihinde internet üzerinden yayımlanacak. Adaylar, AÖF sınav giriş yerleri sorgulamalarını kimlik bilgileri ile gerçekleştirebilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapıp, Öğrenci Genel Bilgiler altındaki Sınav Giriş Belgesini tıklayınız ardından açılan sayfadaki yazdır butonuna tıklayarak sınav giriş yerini öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA KRİTİK DETAYLAR

Sınava giriş belgeleri www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Resmi adres üzerinden alınacak sınav giriş belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav giriş belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı AÖL giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav giriş belgesindeki bilgiler ve açıklamaların dikkatlice okunması gerekir.

Sınav giriş belgesinde adı geçen okulun sınav gününden önce görülmesi sınav gününde çıkabilecek aksiliklerin önüne geçilebilmesi adına faydalı olacaktır.

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÖL NEDİR?

Açık öğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992'de kurulmuştur. Uzaktan öğretim esasına dayanır. Öğretmen ve okul mefhumu yoktur. Öğrenciler basılı yayın, TV ve radyo yayınlarıyla desteklenir. Öğrencilere örgün öğretimle paralel bir eğitim verilir. Liseler bugün 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.