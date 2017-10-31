AÖL açık lise sınav tarihleri ne zaman? AÖL giriş ekranı soruları nasıl

Açık lise AÖL sınav tarihleri yayınlandı. AÖL giriş ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Açık öğretim lisesi ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1992 yılında kurulan ve uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren Açık Öğretim Lisesi, örgün öğretimi tercih etmeyen vatandaşlara hizmet veriyor. Açık lise sınavları ne zaman? Geçtiğimiz sene birinci dönem sonu sınavları 7 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kurum, resmi internet sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihi duyurdu. Açık Öğretim Lisesi 2017 1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler. Sınavların yapılmasının ardından sınav soruları ve cevapları adayların erişime açılıyor. Adaylar bu sorulara ve cevaplara bakarak, yanlış ve doğrularını anlamaya çalışıyorlar. Yeni sınava girecek olan öğrenciler de eski çıkmış sorulara bakarak sınavda nasıl sorularla karşılaşabileceklerini az çok anlamak istiyorlar. Açık lise sınav soruları ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden birinci dönem sonu sınavının yapılacağı tarih açıklandı. İlk sınav 9 Aralık cumartesi ve 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

AÇIK LİSE SINAV TAKVİMİ

Açık lise 2017-2018 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Yapılan resmi açıklamada yakın bir zamanda yayınlanacağı vatandaşlara duyuruldu. Geçen yılın sınav takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi 2017-1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.