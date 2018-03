AÖL sınav giriş tarihleri 2018 son dakika MEB AÖL 2.dönem sınav tarihleri ve giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav giriş tarihleri 2018 ve MEB son dakika AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖL açık lise sınav takvimi haberimizde yerini alıyor. Bilindiği üzere Açık lise sınav tarihleri 17-18 Mart olarak açıklanmıştı. MEB tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı. 2. Dönem sınavları 31 Mart Cumartesi ve 1 Nisan Pazar günü yapılacak. AÖL (Açıköğretim Lise) giriş belgeleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. MEB tarafından düzenlenen ikinci AÖL sınav giriş belgesi henüz erişme açılmadı. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşın AÖL sınav giriş belgeleri bu hafta açıklanacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Sınavlarda; Her dersten 20 soru sorulmaktadır, her soru 4 seçeneklidir, her doğru cevabın değeri 5 puandır, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). İşte merak edilen AÖL ikinci dönem sınav tarihlerine ilişkin detaylar

2018 AÖL sınav giriş tarihleri MEB AÖL 2.dönem sınav tarihleri ve giriş belgeleri ile ilgili detaylı bilgi haberimizde yerini alıyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖL açık lise sınav tarihlerine ilişkin değişiklik detayları star.com.tr'de! 2018 AÖL sınavı ne zaman, 2018 AÖL sınav giriş belgesi çıktısı alma işlemi nasıl yapılacak? MEB 2018 sınav takvimine göre Açıköğretim Lise Sınavı bu sene 17 Mart Cumartesi ve pazar günü 3 oturum şeklinde yapılacak. İlk AÖL sınav oturumu 17 Mart 09.30'da başlayacak. Peki 2018 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınacak. Unutmayın sınav yeri bilgisi posta ya da SMS ile bildirilmeyecek. Online AÖL sınav giriş yeri belgesi çıktısı alınacak. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. AÖL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ Açık lise sınav tarihleri 17-18 Mart olarak açıklanmıştı. MEB tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı. 2. Dönem sınavları 31 Mart Cumartesi ve 1 Nisan Pazar günü yapılacak. İşte MEB duyurusu; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir. Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00' a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15' te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 1. Oturum 31 Mart 2018 9.30 2. Oturum 31 Mart 2018 14.00 3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00 AÖL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. MEB tarafından düzenlenen ikinci AÖL sınav giriş belgesi henüz erişme açılmadı. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşın AÖL sınav giriş belgeleri sınavın yapılacağı hafta başından itibaren açıklanması bekleniyor. AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR? Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Sınavlarda Her dersten 20 soru sorulmaktadır, Her soru 4 seçeneklidir, Her doğru cevabın değeri 5 puandır Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL NEDİR? Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir. Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler. Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir? İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar Genel lise veya mesleki liseler Anadolu öğretmen liseleri Askeri ve polis okulları Sağlık meslek liseleri Anadolu güzel sanatlar liseleri Resmi ve özel Anadolu liseler Sosyal bilimler liseleri Yabancı dil ağırlıklı liseler Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için: En az 8 dönem öğrenim görmesi, Toplam kredisinin asgari 192 olması, Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir. Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye'de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

