AÖL sınav sonuçları açıklandı MEB son dakika AÖL sınav sonuçları aol.meb.gov.tr'de

AÖL sınav sonuçları açıklandı MEB son dakika AÖL giriş açık lise sonuçlarını sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü AÖL açık lise sınav sonuçları nihayet erişime açıldı. 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günü sınava giren adayların sonuçları 26 Aralık tarihi itibari ile açıklandı. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir. AÖL geçme notu 50’dir. AÖL 3. dönem sınavlarına girmişleri MEB'in yayımladığı takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklandı. Peki AÖL öğrenci girişi nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden öğreniliyor. İşte merak edilen AÖL sınav sonuçları açıklandı MEB son dakika AÖL giriş açık lise sonuçlarını sorgulama ekranı haberimizin detaylarında!

AÖL AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Açıköğretim sınavının soruları ve cevapları yayınlandı. AÖL sınavına giren binlerce öğrenci ise soruları ve cevapları araştırmaya tüm hızla devam ediyor. AÖL sınav soruları ve cevaplarına http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK LİSE 2017-2018 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Açık lise 2017-2018 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Yapılan resmi açıklamada yakın bir zamanda yayınlanacağı vatandaşlara duyuruldu. Geçen yılın sınav takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak-08 Şubat 2017 tarihinde yapılacak.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

AÖL NEDİR?

Açık öğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992'de kurulmuştur. Uzaktan öğretim esasına dayanır. Öğretmen ve okul mefhumu yoktur. Öğrenciler basılı yayın, TV ve radyo yayınlarıyla desteklenir. Öğrencilere örgün öğretimle paralel bir eğitim verilir. Liseler bugün 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

AÖL önceki yıllarda çıkmış soru ve cevaplarına haber içeriğimizden ulaşabilir, sınav öncesi hazırlıklarınızda çıkmış sorular ve soru tipi örneklerinden faydalanabilirsiniz.