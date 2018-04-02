AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) ikinci dönem sınavları bugün yapılan 3. oturumun ardından tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi'nin ikinci dönem sınavları 31 Mart günü yapılan 1 ve 2. oturumlarla başlamıştı. Adaylar şimdi sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde çeşitli sınav merkezlerinde yapılan AÖL sınavı 1 Nisan günü yapılan 3. ve son oturumun ardından tamamlandı. Adayların gözü şimdi MEB'den gelecek sonuç açıklamasında. Sınava katılım sağlayan kişiler ayrıca, bakanlığın AÖL sınavlarına ait cevap anahtarlarını ne zaman yayınlayacağını merak ediyor. İşte, öğrencilerin AÖL sınavları hakkında merak ettiği soruların cevapları...







AÖL SINCAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL sınavları 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3. oturumun da bitmesiyle tamamlandı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip sorguluyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklnacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.













AÖL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?



Açıköğretim Lisesi'nin sınav soruları ve cevapları, sınavın hemen sonrasındaki 14 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. 3 oturum olarak gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/2 sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.



AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUYOR?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.









AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI



Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.



Sınavlarda;



 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

 Her soru 4 seçeneklidir,

 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

 Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.







AÖL NEDİR? KİMLER AÇIKÖĞRETİM LİSESİNE KAYIT YAPABİLİR?



Açık öğretim lisesi (AÖL) nedir? ne demektir? Kimler açık öğretim lisesine kayıt olabilir, başvuru şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi askerliği erteler mi, tecil ettirir mi? Açık öğretim lisesi kitapları nasıl ve nereden alınır, sınavları nasıl ve nerede yapılır? Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.



Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?



İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler



Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.



Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:



En az 8 dönem öğrenim görmesi,



Toplam kredisinin asgari 192 olması,



Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.







Açık Öğretim Lisesi Kitapları Nereden, Nasıl Alınır?



Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.



Açık Öğretim Lisesi Sınavları Nasıl ve Nerede Yapılır?



Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.



Açık Öğretim Lisesinde Okuldan Atılma Var Mı?



Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.



Açık Öğretim Lisesi Askerliği Tecil Ettirir Mi?



2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.



Yazımızda da bahsettiğimiz üzere açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. Bu yazımızda açık öğretim lisesi nedir, açık öğretim lisesi ne demektir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.