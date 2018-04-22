AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 MEB AÖL sınav sonuçları puan hesaplama nasıl yapılır

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 AÖL sınav sonuçları puan hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. AÖL sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL telafi sınavı sonrasında öğrenciler, soruların ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. MEB tarafından uygulanan 2. dönem ve telafi sınavı sonrasındaki son gelişmeleri ve sorular hakkındaki bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Peki AÖL’den kaç puanla mezun olunur? Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlara ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Telafi sınavlarının da yapılmasının ardından öğrenciler, MEB'in sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını sorguluyor.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. Dönem sınavlarının üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Teknik sorun nedeniyle yapılan telafi sınavının AÖL sonuç tarihini etkileyip etkilemediğini merak eden öğrenciler, MEB’ten açıklama bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş takvimine göre AÖL sonuçları 20 Nisan Cuma günü açıklanacaktı.

Daha önce 20 Nisan olarak belirlenen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL iş takvimine baktığımızda iş takvimi güncelleme sebebi ile açılamıyor. İş takvimi güncellemesi yapıldığında AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olacak. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Açık lise diploma notunu hesaplamak için yapmanız gereken şeyi adımlar halinde aşağıda yer alıyor;

Önce başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu (sınavdan aldığınız 45 üstü olan notunuzu) o dersin haftalık ders saat sayısı, yani kredisiyle çarpın. Örneğin: Matematik – 1 dersinden 70, Dil ve Anlatım – 1 dersinden 80, Türk Edebiyatı – 1 dersinden 85, Yabancı Dil – 1 dersinden 65 alarak geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bu derslerin notlarını kredileri ile çarpmaktır.

Matematik – 1: 70 x 4 = 280

Dil ve Anlatım – 1: 80 x 2 = 160

Türk Edebiyatı – 1: 85 x 3 = 255

Yabancı Dil – 1: 65 x 2 = 130

İkinci adımda, bu çarpımları toplayın:

280 + 160 + 255 + 130 = 825

Üçüncü adımda derslerin kredi değerlerini toplayın:

4 + 2 + 3 + 2 = 1

Son adımda, notlar toplamını kredi toplamına bölün:

825 / 11 = 75

Diploma notunuz: 75

Peki bu notu OBP hesaplamada nasıl kullanacağız:

Bu notu OBP’ye çevirmek için 5 ile çarpın: 75 X 5 = 375

YGS – LYS’de yerleştirme puanınıza eklenecek OBP (Ortaöğretim Başarı Puanınızı) da artık kolayca bulabilirsiniz:

375 * 0,12 = 45 puan.

OBP’niz 375, YGS-LYS’ye eklenecek olan puanınız 45 olacaktır.