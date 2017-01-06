İstanbul’da AÖL Açık Lise sınavları iptal mi? Yetkililerden son dakika açıklaması

AÖL açık lise sınavına İstanbul'da hava koşulları nedeniyle giremeyenler sınavların tekrarlanması yönünde kampanya yapıyor. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. AÖL teselli sınavı iddiaları sosyal medyada dolaşırken yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yapılacak açıklamalara www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden anında ulaşabilirsiniz.

AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerine MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi üzerinden aolweb.aol.meb.gov.tr'de bakabiliyorlar. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? Kaç oturumda yapılacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.