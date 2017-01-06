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İstanbul’da AÖL Açık Lise sınavları iptal mi? Yetkililerden son dakika açıklaması

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, açık lise yani AÖL sınavlarının iptali konuşulur oldu. AÖL sınavları iptal mi? Açık lise sınavları iptal olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İşte, AÖL sınavları son dakika gelişmesi.

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AÖL açık lise sınavına İstanbul'da hava koşulları nedeniyle giremeyenler sınavların tekrarlanması yönünde kampanya yapıyor. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. AÖL teselli sınavı iddiaları sosyal medyada dolaşırken yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yapılacak açıklamalara www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden anında ulaşabilirsiniz.

 

AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerine MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi üzerinden aolweb.aol.meb.gov.tr'de bakabiliyorlar. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? Kaç oturumda yapılacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.
 

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AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?
 
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 cumartesi ve pazar yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav, 3 oturum halinde yapılacak. Cumartesi günkü birinci oturum saat 09.30'da, öğleden sonraki ikinci oturum saat 14.00'te, pazar gerçekleştirilecek üçüncü oturum saat 09.30'da başlayacak. Oturumlar 180 dakika sürecek, her ders için dört seçenekli 20 soru sorulacak. Öğrenciler, birinci oturumda 60, ikinci oturumda 58, üçüncü oturumda da 56 dersten sınava girecek. Sınava giriş belgesinde girilecek dersler, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alacak.
 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, yurt içinde 751 merkezde 1 milyon 197 bin 642, yurt dışında ise 12 merkezde bin 419 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 199 bin 61 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavda, 6 bin 690 öğrenci özel durumları nedeniyle tek kişilik salonda, 210 öğrenci ev veya hastanede, 17 bin tutuklu ve hükümlü ise ceza ve infaz kurumlarında sınava alınacak.
 
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
AÖL açık lise 1. dönem sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak. 
 
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
 
Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapıp, Öğrenci Genel Bilgiler altındaki Sınav Giriş Belgesini tıklayınız ardından açılan sayfadaki yazdır butonuna tıklayarak sınav giriş yerini öğrenebilirsiniz. 
 

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

 

 

Yorumlar

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Mustafa07.01.2017 20:43
İptal edilsin Mantıksız kimse sınava gidemiyor. Yarın kim bilir daha ne kadar yağacak ..
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Nur07.01.2017 20:38
Zaten ikinci hak verilecek sınav için. İkinci hak yerine iptal etseler daha iyi olur. Gidenler boşuna o zorluğa katlandı.
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hatice07.01.2017 20:22
3 aydır sınava çalışıyorum ve bu gün sınava gidedim sabahtan beri ağlıyorum yarın gidicem ama bugün ki oturum yarında olsa
  • 2
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Emrah07.01.2017 20:04
İptal edilsin
  • 3
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Emrah07.01.2017 20:00
İptal edilmesi gerekir
  • 4
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Nurcan07.01.2017 18:03
Iptal olsun ya sınava gidemedim
  • 4
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SUNA07.01.2017 13:55
Arkadaşlar sizce iptal olurmu geçen kış bile bu sıkıntıyı yaşadık ben bıle gidemedim
  • 0
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murat07.01.2017 13:46
Istanbul esenyurt kıraç a gelen varmı
  • 2
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Esra karatürk07.01.2017 12:19
İptal olmalı yollar kapalı nasıl gidilirki sınava
  • 0
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Fatma07.01.2017 12:09
Bulunduğum yerde otobüsler çalışmiyo 2 de küçük çocuğum var bu havada tabiki de gidemedim sınava
  • 2
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hasan07.01.2017 12:02
sınav giriş yeri sultangazi ilçesi habiblerde git gidebilirsen sultangazide yolda bile yürünmüyor habibler ise hiç düşünemiyorum
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aysé07.01.2017 11:46
Hiçbi sekilde ulaşım olmayan sınava nasıl girilcekti bilmiyorum çok Üzgünüm giremedim ??
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semiha san07.01.2017 10:44
İptal olup olmadığını öğrenemedim sabah oturumuna gidemedim bilgide alamiyoruz
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SUNA07.01.2017 10:40
Sınavların ertelenmesi mantığın dayım bu devlet bir el koysun mümkünse ??
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Edis07.01.2017 10:20
Sinav iptal mi bilgi verin artik yaa
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muhammed07.01.2017 10:05
lütfen vali kesin bir sey söylesin
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evin07.01.2017 09:41
Sınav iptal mi
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Narin07.01.2017 09:33
Yazik ya bu kadar insan iptal mi diye bekledi bir net cvp alamadik zatende gidemedim yazik
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Aynur07.01.2017 09:31
Sınav yerine ulaşmak mümkün değil halan daha yollardayız araçlar gitmiyor. Ertelenmesini beklerdik
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Öztürk07.01.2017 08:47
Lütfen iptal edilsin sultangazi de sınav a girmek tamamen imkansız oldu
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Eren07.01.2017 08:38
İptal olsun bence çıkılcak gibi degil dışarı hayırlısıyla bidaki sınava gireriz
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eda ebru ovec07.01.2017 08:37
yaaa tatilmi niye bekletiyosunuz insanlari tatilmi yollar cok kotu
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eda ebru ovec07.01.2017 08:32
yaa sinavlar tatilmi soyleyin pendik
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eda ebru ovec07.01.2017 08:30
sınavlar tatil edilecekmi
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Reyhan07.01.2017 08:27
Sınava gidemedim hava şartları berbat ulaşım yok bikere
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şerife07.01.2017 08:21
bugün sınav varmı ?
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Ahmet07.01.2017 08:21
Okulum çok uzak yollar kapalı okullar tatail olsun
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Yazıcı07.01.2017 08:19
Ya lutfen ertelesin nasıl gitcez ya azcık bizi düşünün gitmem mükün deyil
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Munevver07.01.2017 08:17
Ya sınav iptal mi biri cevap versin lütfen
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İbrahim07.01.2017 08:15
Sakarya yoğun kar yağışı dan sınava gidemiyorum iptal edilecek mi
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Meryem Cbr07.01.2017 08:15
Sınav başlamadan iptal olsun Bekliyoruz Bir bilgi verin.
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aysenur07.01.2017 08:03
Iptal olsun ya yollar kapalı araçlar calismiyo
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Enes furkan07.01.2017 08:01
Alise sinavi iptalmi lütfen birisi bir cevap verson İstanbul un şu anki halini görüyorsunuz.
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leyla07.01.2017 08:00
sınav iptal olsun ,olmasa da gelebileceğimizi düşünmüyorum
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Yagmur07.01.2017 08:00
Sinav iptal olsun nasıl gidicez bi açıklama istyoruz
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Derya07.01.2017 07:59
Arkadaşlar iptal mı lütfen bi bilgi verin
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İsmail07.01.2017 07:59
Sınav iptal olmalı ulaşım berbattt
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buse07.01.2017 07:58
Sınav iptal mi?
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merve07.01.2017 07:57
değil sınav yerine gitmek evden dışarı adım atmak mümkün değil üstelik sınav yerleri de çok uzak
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ayse07.01.2017 07:56
Sinav iptal mi
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Sümeyye07.01.2017 07:56
Hava muhaleti bizi perişan etti lütfen sınavlar ertelensiiiiin. Ulaşım imkansız
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ümit07.01.2017 07:55
Sınavlar tatilmi birşey söyleyin ya ?
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Sınav07.01.2017 07:49
Hala açıklama gelmedi mi
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Abdullah yıldız07.01.2017 07:47
İptal mi değilmi bir açıklama yapın artık..
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esmanu islek07.01.2017 07:45
Lutfen iptal olsun sunav yeri uak bu karda nasil gidilecek ulasim yok
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Caner07.01.2017 07:44
istanbulda berbatt lütfen iptal edilsin sınav
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valilik07.01.2017 07:43
İptal olsun
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Bir student07.01.2017 07:43
İptal olsuuuun
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Alihan07.01.2017 07:42
Lutfen iptal olsun vasip amca gitmek imkansiz okul uzak çok kar var arabalar bile hiç gecmiyor caddeden
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Nazli07.01.2017 07:40
Sınav iptalmi
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