AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman MEB AÖL açık öğretim kayıtları nasıl yapılacak

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL açık öğretim kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Geçtiğimiz günlerde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2018 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri büyük merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni kayıtlar ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorular son günlerde sıkça sorulmaya başladı. Geçen dönem Ağustos ayının 21'de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi bu senede bu tarihlerde olması bekleniyor. MEB konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamaz iken detaylar geldikçe haberimizin öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günler içerisinde AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar bir yandan sınav sonuçlarını kontrol ederken öte yandan da AÖL kayıt yenileme işlemlerini araştırmaya başladı. İşte MEB'ten AÖL açık öğretim kayıtları ile ilgili yapılan son açıklama



AÇIK ÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Fakat MEB 2018-2019 eğitim öğretim dönemi iş takvimini henüz yayınlamadı.



2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yaklaşık 1 ay sonra başlaması öngörülüyor. AÖL iş takvimi yayınlandığı an kayıt takvimi belli olacak ve öğrenciler işlemlerini yapabilecek.







AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?



AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?



a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,



b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,



c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.



Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.



Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.



Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.



İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK



a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).



b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;



İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;



T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.



Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;



T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.







AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL OLUYOR?



Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.



Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.



Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.



2018-2019 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETLERİ



2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen yılın aöl kayıt ücretlerine yakın olacağı kesin. İşte geçen yıl ki aöl kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti



AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)



Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir, 2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretleri güncelleyeceğiz



AÖL TELAFİ SINAVI OLACAK MI?



Geçtiğimiz AÖL sınavı cevap kağıdında yapılan yanlışlık sebebiyle AÖL telafi sınavı düzenlenmişti. Fakat bu dönem telefi sınavının olmayacağı MEB tarafından açıklandı. Konuyla ilgili özellikle sosyal medyayı takip eden öğrencilerin merakı dinmiş oldu.



AÖL'DEN NASIL MEZUN OLURSUNUZ



1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları



(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)



Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,



Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,



Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,



Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,



Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),



Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,



Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması



2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları



(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler.)



Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,



Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,



Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,



Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,



Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.