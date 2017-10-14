Artıları ve eksileriyle YKS
Üniversiteye girişte yeni sistem YKS’yi ‘yalın ve uygulanabilir’ olarak yorumlayan uzmanlar Temel Yeterlilik Testi ile Alan Yeterlilik Testleri’nin ayrı günlerde yapılmasını ve mezuniyet notu katkısının artırılmasını önerdi.
- STAR İSTANBUL-ANKARA
2 milyondan fazla üniversite adayının merakla beklediği yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) detaylarını geçtiğimiz gün açıklandı. Bu yıla kadar Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak iki ayrı dönemde yapılan sınavlar, tek günde iki oturuma indirildi. Cumartesi günü Türkçe ve matematik sorularından oluşacak Temel Yeterlilik Testi’nin ardından adaylar öğleden sonra Alan Yeterlilik Testleri’ne girecek. Dil sınavı ile tek oturumda pazar günü yapılacak. Yeni sistemin açık, yalın ve uygulanabilir olması açısından adaylara kolayık sağlayacağını ifade eden eğitim uzmanları artıları ve eksileriyle YKS’yi şöyle değerlendirdi:
MEZUNİYET NOTU KATKISI
Doç. Dr. Levent Eraslan: YGS ile LYS arasında üç aylık bir süre farkı ortadan kalktı, 18 puan türünden dört puan türüne bir sadeleştirme yapıldı. 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavından iki günde yapılan bir sınav sistemine geçildi. YKS’nin birinci oturumu için öngörülen Temel Yeterlilik Testi genel bilgi düzeyini ölçecek. Türkçe ve matematik alanlarının önemi ortaya çıkıyor. Soru sayısının azalması da önemli. Ancak ortaöğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen bir anlayışın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ortaöğretim mezuniyet not ortalamasının katkısının artırılması gerekiyor. Ortaöğretimin sınavdaki yeri ve önemi artırılınca öğrenciler sınav kıskacından kurtulur. Ayrıca iki sınavın aynı gün yapılması tartışmalara neden olabilir.
TRAFİK PROBLEM OLMASIN
Lokman Durak: Tek sınav olması ve sınavın haziran ayında yapılması çok doğru. Öğrencilerin lise okul hayatları da bölünmemiş olacak. Temel Yeterlilik Sınavı ile ön lisans tercihi yapacak öğrencilere kolaylık sağlandı. Sisteme yönelik tek bir eleştirim var o da ikinci oturum ile üçüncü oturumun yer değiştirmesi. Cumartesi günleri büyükşehirlerde trafik sıkıntı oluyor. Alan Yeterlilik Testleri’ne daha fazla öğrencinin gireceğini düşünürsek, bu sınav ile pazar yapılacak dil sınavının yer değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
OKULA BAĞLILIK ARTACAK
Ramazan Akarsu: Yeni sistem öğrencilerimizin üzerindeki aşırı yükü aldı. Ancak iki oturumun da aynı günde yapılacak olması, öğrencileri zorlayabilir. Test çeşitliliğinde ve soru sayılarında ciddi sadeleştirmeler var, tüm lise müfredatının sınava yansıtılması öğrencilerin okula bağlılığını artıracak. Aynı zamanda sınavın sene sonunda yapılacak olması okullarda aksayan 12. sınıf eğitimine de ciddi bir toparlama getirecek. Türkçe ve matematik testinin, sınavın merkezine taşınması oldukça faydalı.
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