ATA AÖF GÝS 28-29 Ocak sýnav yeri öðrenme, giriþ belgesi alma sorgulama ekraný

ATA AÖF final sýnavlarý bu hafta sonu yapýlacak. Binlerce öðrenci bir yandan sýnava hazýrlanýrken bir yandan da ATA AÖF sýnav giriþ yerlerini öðreniyor ve sýnav giriþ belgelerini yazdýrýyor. ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi öðrencileri bu iþlemleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleþtiriyor. 28 - 29 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri 2 oturum þeklinde yapýlacak final sýnavýna öðrencilerin geçerli bir kimlik kartý ve sýnav giriþ belgesinin çýktýsýný götürmeleri zorunlu. Aþaðýdaki linkten ATA AÖF final sýnavý giriþ yerinizi öðrenebilir ve sýnav giriþ belgenizi yazdýrabilirsiniz. Öðrenciler, öðrenci bilgi sistemine T.C. kimlik numaralarý ve öðrenci numaralarýyla giriþ yaparak sýnav giriþ belgelerine eriþebilecekler.

ATA AÖF FÝNAL SINAVINA GÝRERKEN GEREKEN BELGELER

Adaylarýn sýnava girmeden önce yanýnda bulundurmasý gereken belgeleri eksiksiz þekilde tamamlamalarý gerekiyor. Sýnav giriþ esnasýnda sorun yaþamamak için aþaðýda belirtilen belgeleri yanýnýzda bulundurmanýz gerekmektedir.

1-Fotoðraflý Sýnav Giriþ Belgesi

2- Fotoðraflý ve Onaylý Kimlik Belgesi

Fotoðraflý ve soðuk damgalý nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaþlar ile askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliði tarafýndan verilen Baro Kartý/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaþlýðýndan izinle ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe/mavi kartlar, yurt dýþýnda yapýlan sýnavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdaný niteliðindeki resmi belge bu amaçla kullanýlabilir.

Sýnava giriþ için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öðrenci sýnava alýnmaz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sýnav sonuçlarýnýn 15 gün içerisinde açýklanmasý öngürülüyor. Bu sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan öðrenciler, Akademik LMS paneline giriþ yaparak sonuçlarý öðrenebilecek. Diðer Üniversitelerin Açýköðretim Fakultelerinde olduðu gibi, yeni yönetmeliðe göre Atatürk Üniversitesi'nin Açýköðretim Fakultesi için de 4 yanlýþ 1 doðruyu götürecek detayý verildi. Artýk ATA AÖF sýnavlarýnda da yönetmeliðe göre 4 yanlýþ 1 doðruyu götürecek.