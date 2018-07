ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman Bahar dönemi ATA AÖF giriş belgesi ve yerleri sorgulama

ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman merak ediliyor. Bahar dönemi ATA AÖF giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı haberimizde! Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir. Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girecek öğrencilerimiz sınav merkezi tercihlerini 05.07.2018 Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapmamaları durumunda Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kayıtlı adres iline en yakın sınav merkezine Fakültemiz tarafından aşağıdaki tabloda verildiği gibi atanacaklardır. Belirtilen tarihe kadar il tercihi yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav merkezinde sınava girmek zorundadırlar.Bu sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır.

ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı Giriş Belgeleri (Bahar Dönemi Yarıyıl)

ATA AÖF Bahar Dönemi Yarıyıl Mezuniyet Üç Ders Sınavı 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Mezuniyet Üç Ders Sınavına dair açıklamalar ilerleyen zamanlarda yapılacaktır.

29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak ATA AÖF Bahar Dönemi Yarıyıl Mezuniyet Üç Ders Sınavı Sınava Giriş Belgeleri sınava 10 gün kala yayınlandı. Yapılan açıklamada ''29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Mezuniyet Üç Ders Sınavı için giriş belgeleri yayınlanmıştır.'' denilmiştir.

29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınav giriş belgesinin altında bulunan ”Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” bölümünü dikkatlice okuyunuz.

Sınava girerken yanınızda Sınav Giriş Belgesi, nüfus cüzdanı ya da pasaport, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı İl Tercihleri Açılmıştı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girecek öğrencilerimiz sınav merkezi tercihlerini 05.07.2018 Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapmamaları durumunda Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kayıtlı adres iline en yakın sınav merkezine Fakültemiz tarafından aşağıdaki tabloda verildiği gibi atanacaklardır. Belirtilen tarihe kadar il tercihi yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav merkezinde sınava girmek zorundadırlar.Bu sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır.

Sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin atanacağı sınav merkezleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde sınavlarla ilgili bölüm şöyle:

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

Sınavlar

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-28/6/2017-30108)(4) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir kere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) (Değişik:RG-27/6/2016-29755) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav kuralları

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5)

(1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler,

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) (Ek:RG-27/6/2016-29755) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

Ders başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19 – (Değişik:RG-27/6/2016-29755)

(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) (Değişik:RG-20/3/2017-30013) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF 3 DERS SINAVI KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2017-2018 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir)

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2017-2018 öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.