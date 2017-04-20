ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş belgesi alma yer öğrenme obs.atauni.edu.tr

ATA AÖF Bahar Dönemi ara sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı son dakika açıklamasıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi vize sınavları giriş belgelerini yayımladı. 29 Nisan 2017 ve 30 Nisan 2017 tarihlerinde 2 günde 4 oturum halinde gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017 yılı Bahar Dönemi vize sınavı kapsamında giriş belgelerini aşağıdaki linki tıklayarak alabilirsiniz. Yapılan açıklamada, '29-30 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Ara Sınav için giriş belgeleri yayınlanmıştır.' denildi ATA-AÖF’te yapılmakta olan vize sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde gerçekleştirilmekte olduğu açıklandı. Vize sınavı, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkileyeceği açıklandı. Yarıyıl sonu sınavları 03-04 Haziran 2017’de, bütünleme sınavları ise 8-9 Temmuz 2017’de yapılacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için bir duyuru yayımlayan ATA AÖF, sonuçlara itirazın online olarak yapılabileceğini duyurdu. İşte o duyuru:

"Fakültemiz öğrencilerinin sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarının daha kısa sürede çözüme kavuşması için e-itiraz dönemi başladı. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını bize iletebilecekler. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TAKVİMİ

Bahar Yarıyılı Ara Sınavlar: 29-30 Nisan 2017

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavı: 03-04 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları: 08-09 Temmuz 2017