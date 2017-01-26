ATA AÖF GİS final 28-29 Ocak sınav yeri öğrenme, giriş belgesi alma sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavları bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Binlerce öğrenci bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğreniyor ve sınav giriş belgelerini yazdırıyor. ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu işlemleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriyor. 28 - 29 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri 2 oturum şeklinde yapılacak final sınavına öğrencilerin geçerli bir kimlik kartı ve sınav giriş belgesinin çıktısını götürmeleri zorunlu. Aşağıdaki linkten ATA AÖF final sınavı giriş yerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz. Öğrenciler, öğrenci bilgi sistemine T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numaralarıyla giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

ATA AÖF FİNAL SINAVINA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girmeden önce yanında bulundurması gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Sınav giriş esnasında sorun yaşamamak için aşağıda belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması öngürülüyor. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Akademik LMS paneline giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Diğer Üniversitelerin Açıköğretim Fakultelerinde olduğu gibi, yeni yönetmeliğe göre Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakultesi için de 4 yanlış 1 doğruyu götürecek detayı verildi. Artık ATA AÖF sınavlarında da yönetmeliğe göre 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.