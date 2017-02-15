ATA AÖF final sınavı sonuçları için son dakika açıklaması geldi | İşte sonuçların açıklanma tarihi

ATA AÖF final sınavı sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden 28 - 29 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan final sınavları konusunda yapılan açıklamada, “Geçme notu ile ilgili siz değerli öğrencilerimizin lehine olacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığından sınav sonuçları 16.02.2017 tarihinde açıklanacaktır.” denildi. Bu durum heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrencilerin kafalarındaki final sınavı sonuçları neden açıklanmıyor? ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına da cevap olmuş oldu. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandığında öğrenciler obs.atauni.edu.tr adresinden ders notlarını sorgulayabilecek.

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavlarının açıklanmasının ardından başarılı olunamayan dersler için bütünleme sınavı yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden daha önce bütünleme sınavına yönelik bir duyuru yayımlanmıştı. Yayımlanan duyuruya göre Güz dönemi bütünleme sınavları 4 Mart- 5 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz döneminin sona ermesi ve yeni dönemin başlaması ile birlikte bahar dönemi ders kayıtları için süreç başlamış oldu. Final dönemi kayıtlar, 20-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Mazeretli ders kayıtları ve onaylama işlemleri ise 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak. 2016-2017 bahar dönemi akademik takvime göre 27 Şubat 2017 ile 2 Haziran 2017 tarihleri arasındadır. Bahar döneminde ara sınavların tarihleri 29-30 Nisan, final sınav tarihleri için ise 3-4 Haziran tarihleri belirlenmiştir. Bütünleme sınavları da 8 Temmuz ve 9 Temmuz 2017 tarihlerinde olacaktır.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI YAYIMLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden soruların yayınlandığıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Aşağıdaki linkten sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ