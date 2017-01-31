ATA AÖF final sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr'de ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrencinin 28-29 Ocak tarihlerinde girdiği ATA AÖF final sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin lms3.ataaof.edu.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenci giriş ile sorular ve cevaplara ulaşılabiliyor. İşte ATA AÖF final sınavı sonuçlarının tahmini açıklanma tarihi ve sınavda çıkan sorulara ve cevap anahtarına nasıl ulaşabileceğinizin bilgisi.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin katıldığı güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ATA AÖF sınavında öğrenciler her dersten 20 soruyu 30 dakika içerisinde yanıtladı. ATA AÖF sınavlarına girenler obs.atauni.edu.tr adresinde öğrenci giriş ile sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenecekler.

Atatürk Üniversitesi tarafından Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Geçmiş dönemlerde sonuçların sınavdan sonra 15 gün içinde açıklandığı görülmekte. ATA AÖF final sınavı sonuçlarının da 15 gün içinde açıklanacağını söyleyebiliriz.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI YAYIMLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden soruların yayınlandığıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Aşağıdaki linkten sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Değerli Öğrencilerimiz,

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı kitapçıkları ve cevap anahtarlarına lms.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını bize iletebilecekler. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacaktır.

ATA AÖF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ