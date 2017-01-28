ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları obs.atauni.edu.tr'de açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları 28-29 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Final sınavlarına giren öğrenciler, sınav çıkışında soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Yarıyıl sonu sınavları soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesinin resmi İnternet sitesi olan obs.atauni.edu.tr'de açıklanacak. Soruların ve cevap anahtarının kısa sürede yayımlanması bekleniyor. ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ise 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ATA AÖF FİNAL SINAVINA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girmeden önce yanında bulundurması gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Sınav giriş esnasında sorun yaşamamak için aşağıda belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması öngürülüyor. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, obs.atauni.edu.tr adresine giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Diğer Üniversitelerin Açıköğretim Fakültelerinde olduğu gibi, yeni yönetmeliğe göre Atatürk Üniversitesinin Açıköğretim Fakultesi için de 4 yanlış 1 doğruyu götürecek detayı verildi. Artık ATA AÖF sınavlarında da yönetmeliğe göre 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.