ATA AÖF final sınavları oturumları saat kaçta başlıyor? AÖF son dakika açıklaması

Bu hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) final sınavlarına son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınav oturumlarının saatlerini araştırıyor. obs.atauni.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerini yazdıran öğrenciler hangi oturumlara gireceklerini öğrendi. Sınavların saat kaçta başlayıp kaçta bittiği bilgileri haberimizde.

ATA AÖF sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumları saat 9.30'da başlayıp 11.30'da bitiyor. Öğleden sonra oturumları ise saat 14.00'te başlayıp saat 15.00'te bitiyor. Sabah oturumlarında 120 dakika, öğleden sonra oturumlarında ise 60 dakika süre veriliyor. ATA AÖF final sınavlarına girecek adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri bina önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçerli ve onaylı bir kimlik ve sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmaz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav giriş belgesi alma işlemini obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linkten ATA AÖF final sınavı giriş yerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz. Öğrenciler, öğrenci bilgi sistemine T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numaralarıyla giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişebilecekler. ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME VE GİRİŞ BELGESİ YAZDIRMA EKRANI TIKLAYIN ATA AÖF GİS İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF FİNAL SINAVINA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girmeden önce yanında bulundurması gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Sınav giriş esnasında sorun yaşamamak için aşağıda belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması öngürülüyor. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Akademik LMS paneline giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Diğer Üniversitelerin Açıköğretim Fakultelerinde olduğu gibi, yeni yönetmeliğe göre Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakultesi için de 4 yanlış 1 doğruyu götürecek detayı verildi. Artık ATA AÖF sınavlarında da yönetmeliğe göre 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.