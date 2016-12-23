ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklaması ataaof.edu.tr

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 - 4 Aralık tarihlerinde yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınava girenler İnternetten sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Büyük bir heyecanla sonuçların açıklanamısını bekleyenler, güz dönemi sınav sonuçlarını resmi site üzerinden öğrenilebilecekler. ATA AÖF sınavı hakkında merak edilenler ve sınavın muhtemel açıklanma zamanı...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her senenin belli zamanlarında 3 oturum olarak gerçekleşen (vize, final, bütünleme) ATA AÖF sınavlarının güz dönemi vize sınavları 3-4 Aralık’ta gerçekleşti. AÖF sonuçları üniversitelerin sistemlerinden duyurulur. Atatürk Üniversitesi’nin OBS sisteminden sorgulanacak olan sınav sonuçları hakkında üniversite henüz bir açıklama yapmamış olsa da sınav sonuçlarının iki üç gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÇIKÖĞRETİME HANGİ ŞARTLARDA BAŞVURULABİLİR?

Okuduğunuz iki yıllık bölümü DGS ile 4 yıla tamamlama imkanı sunan, bizzat katılamayacağınız eğitime evinizden, işinizden dahil olarak çalışabileceğiniz ders imkanı veren açıköğretim sistemine lise mezunu olup YGS'den 140 puan ve üzeri alanlar başvuruda bulunabilir. Hatta sınavsız başvuru da mümkün. Daha önce sınava girip yeterli puanı alarak 2 yıllık ya da 4 yıllık bir önlisans bölümünde hala okuyanlar, mezun olanlar (aynı bölüm olmamak şartıyla) başvuruda bulunabilirler.

UZAKTAN EĞİTİME, AÇIKÖĞRETİME HANGİ ÜNİVERSİTELERDEN GİRİLEBİLİR?

Artık birçok insan örgün şekilde tamamlamadığı ya da tamamlayamadığı lisans eğitimini pek çok bölüm farklılığı olan uzaktan eğitim sisteminden okuyup tamamlayabilir. Peki ülkemizde hangi üniversiteler uzaktan eğitim vermektedir. İşte Türkiye'de açıköğretim bölümleri olan üniversitelerimiz:

İstanbul Üniversitesi (Auzef)

Atatürk Üniversitesi(ATA AÖF)

Anadolu Üniversitesi (AÖF)

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Yukarıda adı geçen üniversitelerin açıköğretim bölümlerinde eğitim alan kişiler yılda 3 kez oturumlu olarak sınavlara girmektedir. Öğrenciler açıköğretimlere ve sınavlara kaydını bağlı oldukları açıköğretim bürolarının bulunduğu şehirlerde girmektedirler. Her sınava girişlerinde adreslerine gönderilen sınava giriş belgesi üzerinde yer alan sınava giriş yeri, saati ve tarihinde sınava girmektedirler. Sınavda kopya bulundurduğu, kopya aldığı, kopya verdiği, kopya çekilmesine göz yumduğu tespit edilen kişilerin sınavı "0" olarakkabul edilir. Açıköğretim sınavlarında herhangi bir sebepten ötürü sınava giriş sağlayamadıysanız bile başka bir gün ve saatte sınav mazereti olmayacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

Yukarıda belirtildiği gibi Atatürk Üniversitesi Türkiye’de açıköğretim bölümleri imkanı sunan üç üniversiteden biridir. Diğerleri İstanbul Üniversitesi ve Anadalu Üniversitesiydi. Atatürk Üniversitesi açıköğretim kapsamında birçok bölüm açmıştır. Bunlardan 4 yıllık olanlar; Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Sosyal Hizmet, Sosyoloji’dir.

Bunların yanı sıra Atatürk Üniversitesinin açtığı 2 senelik açıköğretim bölümleri ise şöyledir: Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık,Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Lojistik, Özel Güvenlik ve Koruma, Reklamcılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği. Bu 2 senelik bölümleri Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek 4 seneye tamamlayabilirsiniz.