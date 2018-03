ATA AÖF sınav soruları ve yorumları nasıl 2018 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF vize 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler girmiş oldukları ATA AÖF Bahar Yarıyılı Ara Sınavları sonrası Açıköğretim sınav sorular ve cevapları açıklandı mı sorusuna merak etti. Ayrıca 2018 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını bu haberimzide sizler için derledik. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sayesinde öğrenciler uzaktan eğitim fırsatını değerlendirmek istiyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi yayınlandı. Vize sınavlarından önce öğrencilerin daha önce çıkmış sınav sorularını araştırmak oldu. ATA AÖF bahar dönemi sınav soruları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili tüm detaylara https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden üzerinden ulaşabilirsiniz...



ATA AÖF SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınavının soruları ve cevapları, 24 - 25 Mart tarihinde Atatürk Üniversitesi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. ATA AÖF Sorular ve cevapları bu hafta içerisinde erişime açılacak. Sınav sosnuçları ise sınavdan yaklaşık 10 gün sonra https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden erişime açılacak. Sınav soruları ve sonuçları ile ilgili itirazlar ise erişime açılması ile birlikte 2 gün sonuna kadar itirazlarını gerçekleştirebilecek.







ATA AÖF 2018 SINAV TARİHLERİ NASIL?



ATA AÖF Bahar Yarıyılı Ara Sınavları (Vize) 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında, Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Bütünleme Sınavı 9-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, Mezuniyet Üç Ders Sınavı ise 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.









ATA AÖF OBS TÜM SINAV DETAYLARI BURADA



2018 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavlar (Vize) Sınava Giriş Belgesi’ni ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara giremezler. Öğrenciler; Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) sınava girerken yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav Giriş Belgesi’ni https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden alabilirsiniz.



Sınava cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; cep bilgisayarı, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.



ATA AÖF MAZARET SINAVI VAR MI?



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.







AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL?



Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir.



Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.







Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00



BA 3,50



BB 3,00



CB 2,50



CC 2,00



FF 0,00



G Geçer



Z Devamsız



(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.



AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ NASIL İŞLER?



Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.



Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.



AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNİN DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN BİR FARKI YADA EKSİĞİ VAR MIDIR?



Açıköğretim fakültesinde okutulan bütün bölümler diğer üniversitelerdeki örgün bölümler ile denktir, ayrıca açıköğretim öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği tüm sosyal haklardan faydalanabilmektedir.



AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNE NASIL GİRİLİR?



Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.