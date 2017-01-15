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Atatürk Üniversitesi AÖF GİS 28-29 Ocak final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavları 28-29 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Sınava girecek öğrenciler ATA AÖF final sınavları giriş belgesi almak için obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret ediyor. ATA AÖF sınav yeri öğrenme ve final sınavı giriş belgesi alma bilgileri ile final sınavıyla ilgili merak edilenler haberimizde.

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Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavı giriş belgesi nereden alınır? Sınava girecek binlere öğrenci sınav giriş yerlerini öğrenmek için Atatürk Üniversitesinin resmi internet sitesi olan obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret ediyor. T.C. Kimlik Numaraları - kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapan öğrenciler 28-29 Ocak tarihlerinde yapılacak final sınavları için giriş yerlerini öğreniyor ve sınav giriş belgesi çıktısını alıyor. İşte, Atatürk Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimi gören binlerce aday için sınava girerken gerekli olan belgeler listesi ve sınav hakkında merak ettikleri.
 

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA VE GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

 

ATA AÖF GİS İÇİN TIKLAYIN...

 
ATA AÖF FİNAL SINAVINA GİRERKEN GEREKEN BELGELER
Adayların sınava girmeden önce yanında bulundurması gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Sınav giriş esnasında sorun yaşamamak için aşağıda belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
 
1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
 
Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
 
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
 

 
ATA AÖF SINAVLARINA NASIL HAZIRLANMAK GEREKİR?
Binlerce öğrenci ATA AÖF sınavlarına nasıl hazırlanması gerektiğini araştırıyor. Vize, final, bütünleme ve tek ders sınavları bahar ve güz dönemleri olarak her yıl düzenleniyor. Bu sınavlara, çeşitli mecralardan satın alınabilecek geçmiş yıllarda çıkan ATA AÖF vize, final ve bütünleme sorularını anlatan kitaplar ile hazırlanılabilir.  Ders konusu anlatımında ise, internet büyük bir rol oynuyor çünkü yalnızca kendi çalışan öğrenci bazı konularda zorlanabiliyor. Bu bağlamda internetten, geçtiğimiz 10-15 yılın soruları yine incelenebilir, sosyal mecralar üzerinden de birçok farklı kaynağa ulaşılabilir. Youtube’da bulunan ve binlerce aboneye sahip birçok kanal, öğrencilerin ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavlarında sorumlu olacakları birçok ders ve konuyu anlattıkları videoları yüklüyorlar. Bu konular genelde ATA AÖF sınavlarında çıkması mümkün olan konular arasından seçiliyor.
 
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan  ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması öngürülüyor. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Akademik LMS paneline giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Diğer Üniversitelerin Açıköğretim Fakultelerinde olduğu gibi, yeni yönetmeliğe göre Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakultesi için de 4 yanlış 1 doğruyu götürecek detayı verildi. Artık ATA AÖF sınavlarında da yönetmeliğe göre 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.
 
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Atatür Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin bu konuda yaptığı açıklamaya göre ATA AÖF final dönemi sınavları 28 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek.  Bahar dönemi için açıklanan sınav takvimine göre ise, bahar dönemi ara sınavları 15 ve 16 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecekken, bahar dönemi final sınavları 27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Tek ders sınavının ise yapılacağı tarih 15 Temmuz 2017 olarak belirlendi.
 

 
ATA AÖF LİSANS BÖLÜMLERİ
İşletme
 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 
Sosyoloji
 
ATA AÖF ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
 
Adalet
 
Bankacılık ve Sigortacılık
 
Bilgi Yönetimi
 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 
Çağrı Merkezi Hizmetleri
 
Çocuk Gelişimi
 
Dış Ticaret
 
Emlak ve Emlak Yönetimi
 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 
İlahiyat
 
İşletme Yönetimi
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
 
Lojistik
 
Reklamcılık
 
Özel Güvenlik ve Koruma
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 
Sosyal Hizmetler
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği

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