Atatürk Üniversitesi AÖF GİS 28-29 Ocak final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavı giriş belgesi nereden alınır? Sınava girecek binlere öğrenci sınav giriş yerlerini öğrenmek için Atatürk Üniversitesinin resmi internet sitesi olan obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret ediyor. T.C. Kimlik Numaraları - kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapan öğrenciler 28-29 Ocak tarihlerinde yapılacak final sınavları için giriş yerlerini öğreniyor ve sınav giriş belgesi çıktısını alıyor. İşte, Atatürk Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimi gören binlerce aday için sınava girerken gerekli olan belgeler listesi ve sınav hakkında merak ettikleri.

ATA AÖF FİNAL SINAVINA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girmeden önce yanında bulundurması gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Sınav giriş esnasında sorun yaşamamak için aşağıda belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

ATA AÖF SINAVLARINA NASIL HAZIRLANMAK GEREKİR?

Binlerce öğrenci ATA AÖF sınavlarına nasıl hazırlanması gerektiğini araştırıyor. Vize, final, bütünleme ve tek ders sınavları bahar ve güz dönemleri olarak her yıl düzenleniyor. Bu sınavlara, çeşitli mecralardan satın alınabilecek geçmiş yıllarda çıkan ATA AÖF vize, final ve bütünleme sorularını anlatan kitaplar ile hazırlanılabilir. Ders konusu anlatımında ise, internet büyük bir rol oynuyor çünkü yalnızca kendi çalışan öğrenci bazı konularda zorlanabiliyor. Bu bağlamda internetten, geçtiğimiz 10-15 yılın soruları yine incelenebilir, sosyal mecralar üzerinden de birçok farklı kaynağa ulaşılabilir. Youtube’da bulunan ve binlerce aboneye sahip birçok kanal, öğrencilerin ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavlarında sorumlu olacakları birçok ders ve konuyu anlattıkları videoları yüklüyorlar. Bu konular genelde ATA AÖF sınavlarında çıkması mümkün olan konular arasından seçiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması öngürülüyor. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Akademik LMS paneline giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Diğer Üniversitelerin Açıköğretim Fakultelerinde olduğu gibi, yeni yönetmeliğe göre Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakultesi için de 4 yanlış 1 doğruyu götürecek detayı verildi. Artık ATA AÖF sınavlarında da yönetmeliğe göre 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Atatür Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin bu konuda yaptığı açıklamaya göre ATA AÖF final dönemi sınavları 28 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Bahar dönemi için açıklanan sınav takvimine göre ise, bahar dönemi ara sınavları 15 ve 16 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecekken, bahar dönemi final sınavları 27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Tek ders sınavının ise yapılacağı tarih 15 Temmuz 2017 olarak belirlendi.

ATA AÖF LİSANS BÖLÜMLERİ

İşletme

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Sosyoloji

ATA AÖF ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik

Reklamcılık

Özel Güvenlik ve Koruma

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği