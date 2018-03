AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır? 2018 Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ne zaman?

2018 AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır? Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ne zaman? soruların yanıtları merak ediliyor. Açıköğretim Açıköğretim AUZEF bahar dönemi tercih dönemi başladı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı AUZEF bahar dönemi sınav merkezi tercihleri 19 Mart 2018 itibariyle alınmaya başlandı. AUZEF sınav merkezi terih başvuru işlemlerinde son gün 25 Mart olarak açıklandı. 19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Arasınav (Vize) için geçerli olacaktır. Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecektir. Sınav merkezi tercihleri sırasında, engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmesi gerektiği açıklandı. İşte AUZEF sınav merkezi tercih işlemleri ile ilgili merak edilenler...



Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecektir. Sınav merkezi tercihleri sırasında, engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmesi gerektiği açıklandı. İletişim bilgilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacağı duyuruldu. Bu sebeple AKSİS ve sınav sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerinin güncel ve hatasız olması gerekiyor.Öğrencilerimiz İstanbul’da ‘İstanbul (Beyazıt), İstanbul (Avcılar), İstanbul (Beşiktaş), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Kartal), İstanbul (Beykoz)” olmak üzere 6 farklı merkez için tercih yapabilecekleri belirtildi.







Sınav Uygulama Şekli; Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.



Sınav Uygulamaları Hakkında; Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan eğitim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.



Klasik Sınav; Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür. Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir. Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.







Sözlü Sınav; Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir. Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur. Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir. Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.



Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri; Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.



Sınav Merkezi Tercihleri; Ara sınav, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir. Sınavlar için sınav merkezi tercihleri her yarıyıl fakültemizce belirlenen tarih aralığı içinde alınır. Tercihlere ait duyuru sınav merkezi tercihleri için belirlenen tarihten en az bir hafta önce web sayfasından duyurulur.



Ölçme ve Değerlendirme; Fakültemizde ölçme değerlendirme AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir. Ölçme değerlendirmeye ilişkin kurallar yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



Uzaktan Öğretim Nedir?



Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

Öğrenci Merkezlidir.

Fırsat eşitliği sunar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.