Bakan Yılmaz: 2017'de 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni müfredatla eğitime başlayacaklar

Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

HANGİ SINIFLAR YENİ MÜFREDATLA EĞİTİME BAŞLAYACAK?

"Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrencimiz değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecektir. 1. sınıf. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni müfredatla eğitim görecekler."

VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞÜ ALINACAK MI?

"Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla ilgili bu süreçte, programlarla veya ders programları ile ilgili söylenecek bir eleştiri varsa bu dönemde söylenmesini istiyoruz. Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz. 10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı"

TASLAK PROGRAMLAR HAZIRLANIRKEN NELER DİKKATE ALINDI?

"53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır. Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı. Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı. Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi. Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı."

DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

"Anadilde iletişim, bir diğer dilde iletişim, temel matematik, djital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenmek, vatandaşlık ve sivil yetkinlik, kültürel dışa vurum... Öğrencilerimizin öz güveni olsun, kendini eleştirebilsin, kusur ve hataları görebilsin. Böyle olunca birlik ve beraberlik içinde yaşayabilir. Öğrencilerimize verilecek eğitimde bu ana başlıklar dikkate alındı. Programlar kesinleşip, halkımızın katkısını aldıktan sonra öğretmenlere programlar verilecek ve ondan sonra ders saatlerine karar verilecek. Bazı ağırlıklı derslerde az sayıda ders verdiğimiz durumlar var. Ders saati yerine konuları azaltmak lazım. Amacımız öğrenciye çok bilgi vermek değil, verilen bilginin hayatı boyunca ona yardımcı olması"