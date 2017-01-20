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Bakan Yılmaz. Şu ana kadar 70 bin kişi müracaat etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağına ilişkin şimdiye kadar 70 bin kişinin müracaat ettiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Yeni müfredat taslağı) 70 bin kişi şimdiye kadar müracaat etti. Ama 70 bin kişinin katkıda bulunmak istemesi gerçekten bu müfredatın geçmişe kıyasla daha iyi olacağını gösteriyor. Çünkü el elden üstündür. 3 milyonun üzerinde insan sadece müfredatla ilgili açılmış olan siteye girdi. Bu da müfredata ilgisini, alakasını gösterir, bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Aziz milletimiz şundan emin olsun, evlatları bize emanet, inşallah biz de aldığımız emaneti çok daha iyi bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Atatürk Cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz. Türkiye'yi bölgesinde yükselen yıldız haline getireceğiz."

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