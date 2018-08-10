Bakanlık 0-6 yaşa uygun içerikteki yeni kitap listesini yayımladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailelere yol gösterici olması amacıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara uygun içerikteki belirlenen 94 kitaba 26 kitap daha eklendi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 0-6 yaş çocuklara uygun içerikli kitapların belirlenmesi için oluşturulan çalışma grubu bu alanda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmayla özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve kuruluşlarda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

Bu kapsamda, Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitapları, belirlenen ölçütler çerçevesinde incelenerek listelendi.

Uzmanlarca oluşturulan çalışma grubunun yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 94 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 26 kitap daha eklendi. Bugüne kadar incelenen 120 kitaba, devam eden incelemelerle yeni kitaplar eklenecek.

Listeye eklenen 26 kitaptan bazıları şöyle:

"İzle Beni, Dönen Tekerlekler, Hareketli Tren, Hareketli Lunapark, Hareketli İnşaat, Deniz Ne Kadar Derin?, Kırmızı Kanatlı Baykuş, Bu Kış Kimse Üşümeyecek, Aç Tırtıl, Kafası Karışık Bukalemun, Karlı Bir Gün, Yağmurlu Bir Gün, Rüzgarlı Bir Gün, Sevimli Ördekler, Annemin Çantası, Eyvah Kim Oldum Ben, İki Utangaç Panda, Minik Ayıcık Nerede?, Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?, Kelebek."

Ön eleme yapılıyor

Başlatılan çalışmayla, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler çerçevesinde 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak, çocuk kitapları titizlikle inceleniyor.

Çalışma grubu kitapları ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından mercek altına alınıyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanılmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi de ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

Biçim ve içerik değerlendirmesi

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların faklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor. Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dil bilgisi kuralları açısından da inceleniyor.

Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Kitaplara, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak kitap adı, yazarı, yayınevi ve baskı tarihi olarak Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.