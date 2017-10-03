Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması: Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak

Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak modelle ilgili, 'Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yıldırım, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak."

Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA