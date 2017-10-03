Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması: Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak
Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak modelle ilgili, 'Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu.' dedi.
- AA
Yıldırım, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:
"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak."
Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.
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