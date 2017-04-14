BİLSEM 2017 sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr son dakika MEB sonuçları açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı. BİLSEM sınav sonuçlarının 14 Nisan'da www.meb.gov.tr adresinden yayınlanması bekleniyordu. Açıklanan takvime göre, BİLSEM 1., 2., ve 3. sınıflar için gerçekleştirilen grup tarama sonuçları 14 Nisan’da erişime açılacaktı. Fakat sonuçlar açıklanmadı. MEB tarafından konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yok. Yapılacak son dakika sonuç açıklama duyurularına haberimizden ulaşabilirsiniz.

4.2. TABLET BİLGİSAYAR GRUP TARAMA UYGULAMA SÜRECİ VE SONUÇ AÇIKLAMA

1. Tablet bilgisayar grup tarama uygulamasına 1., 2., ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler girebilecektir.

ÖNEMLİ: Bilim ve sanat merkezleri için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarından aday gösterilen öğrencilerin tamamı grup tarama uygulamasına girecektir. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında hafta sonları 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 saatlerinde günlük 4 oturum olarak planlanacaktır.

3. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 02 Ocak- 08 Şubat 2017 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

4. Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 11 Şubat – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

5. Grup tarama uygulamasında uygulama yeri, tarihi ve saati öğrencilerin kimlik numaralarına tanımlanacaktır. Belirtilen yer, tarih ve saat dışında öğrenciler uygulamaya alınmayacaklardır.

6. 1, 2, ve 3. sınıflar grup tarama uygulama sonuçları 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

4.3. GRUP TARAMA UYGULAMA SONUÇLARININ HESAPLANMASI

1. Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

2. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenecek ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

4.4. BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

4.4.1. GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

2. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirmeler 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

4. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme sonuçları değerlendirmeyi yapan uzman tarafından RAM Modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları öğrencinin yüksek yararı düşünülerek internet ortamında açıklanmayacaktır.

4.4.2. RESİM YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

2. Resim yetenek alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 32. Maddesine göre oluşturulan komisyon, BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

3. Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, resim yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.

4. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler Genel Müdürlüğümüz tarafından 2017 Mayıs ayında illere resmi yazı ile bildirilen tarihlerde merkezi olarak yapılacaktır.

5. Resim yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonu tarafından bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.

4.4.3. MÜZİK YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

2. Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 33. Maddesine göre oluşturulan komisyon BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

3. Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, müzik yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.

4. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

5. Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu tarafından aynı gün içinde bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.

4.5. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE YERLEŞTİRME VE KAYIT İŞLEMLERİ

1. Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

5. SINAV İTİRAZLARI

5.1. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz

1. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

2. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

5.2. BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZ

1. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİLSEM NEDİR?

Bilsem’in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleridir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Bilsem’in amacı: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel özelliklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.