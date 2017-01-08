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Bu illerde eğitime kar engeli

Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bir çok ilde eğitime ara verildi.

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İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.
 
Vali Şahin, açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
 
Bursa
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
 
Çanakkale
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi. 
 
Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti. 
 
Zonguldak
Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. 
 
Düzce 
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
 
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti. 
 
Tokat
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. 
 
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.
 
Yalova
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
 
Balıkesir
Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
 
Kastamonu
Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim öğretime ara verilecek.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli
Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.

Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Nevşehir ve Yozgat
Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da yarın tatil edildiğini söyledi.

Öte yandan, Kırşehir'de kapalı 82 köy yolundan 47'si ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden itibaren yağan kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma kapanan 82 köy yolundan 47'sinde ulaşım yeniden sağlandı.

Ekipler, 35 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam ediyor.

Samsun
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.

Edirne
Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Balıkesir
Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bandırma ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

Kocaeli
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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