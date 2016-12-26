Bu okulda zil sesi 11 yıl önce sustu

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde 11 yıl önce, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlayarak sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla ders zili uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı. Kabul görmesiyle sürekli hale gelen uygulamada öğretmen ve öğrenciler, zil sesine gerek kalmadan saatlerini kontrol ederek ders yapıyor.

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 2005'den bu yana zil çalma uygulaması olmadığını söyledi.

Bu sayede öğrencilerin zaman planlaması yapabildiğine işaret eden Sofuoğlu, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, zile ihtiyaç duymadan derse giriş çıkışlarını, dinlenme saatlerini ayarlayabiliyor. Bu, otokontrolü de beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte de zil kullanmayı düşünmüyoruz." dedi.

Sofuoğlu, uygulamanın öğrenciye dışarıdan bir uyarı olmadan görevini yerine getirebilme becerisi kazandırdığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Şu ana kadar bu programla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Ders süremizi de teneffüs süremizi de aşmıyoruz. Birçok okulda teneffüse çıkış ile öğrenci ve öğretmen için derse giriş zili çalıyor. Her bir zilde bir grubun hareket ettiği ortamla karşılaşıyorduk. Bunların hiçbirine ihtiyaç olmadığını uygulamamızla ispatlamış oluyoruz."

- Okula gelenler zilin çalmadığını öğrenince şaşırıyor

Velilerin ve okula gelen misafirlerin bu uygulamaya şaşırdığını dile getiren Sofuoğlu, "Birçok velimiz veya misafirimizden 'Zili duymadık', 'Zil çaldı mı?', 'Acaba çaldı da duymadık mı?' şeklinde sorulara maruz kalıyoruz. Okulda zil çalmadığını öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Biz, bu çok yaygın olmayan uygulamayla zamanın bir müdahaleye gerek olmadan programlanabileceğini gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bütün okullarda uygulanmalı"

Okulun Felsefe Öğretmeni Berrin Fırat, zil çalmamasının öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşturduğunu belirtti.

Bu uygulamayla öğrencilerin daha rahat hareket ederek öz güven kazandıklarının altını çizen Fırat, tüm okullarda denenmesi gerektiğini söyledi. Fırat, "Zil sesinin olmayışı, öğrencilerin daha rahat derse girip çıkmalarını sağlıyor. Zil, sürü psikolojisiyle zorunluluk hissi vererek öğrencilerin dersten kaçmasını sağlayabilir. Zil, şartlı refleks sağlıyor. Öğretmenlere ise öğrencilerine daha çok güvenmeyi sağlayarak derse motivasyon oluşturuyor." dedi.

- Öğrenciler de uygulamadan memnun

Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif, okula başladığında ilk yaptığı işin kendisine saat satın almak olduğunu belirtti.

Zil çalmamasından dolayı mutlu oldukları dile getiren Akif, "Bana kimse derse girmemi söylemiyor, ben kendi sorumluluğumu biliyorum. Dersime giriyorum. Ders sona erdiğinde de kendim dersten çıkıyorum." diye konuştu.