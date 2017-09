Burs başvuruları 2017 başladı mı? Burs veren kurumlar vakıflar nerelerdir?

Burs başvuruları 2017 yılında da yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Burs veren kurumlar her yıl kriterlerini adaylara duyuruyorlar. Lise öğrenimini tamamlayan öğrenciler aşamalı olarak geçekleşen üniversite sınavlarına giriyorlar. Adaylar önce YGS’ye girdikten sonra üniversitelerin dört yıllık bölümlerine yerleşebilmek için LYS oturumlarına başvuruyorlar. Tüm sınavların sonunda istediği üniversite ve bölüme yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırıyorlar. Kayıtlarını yaptırdıktan sonra ise adayların burs heyecanı başlıyor. Burs veren kurumların bazıları karşılıksız burs verirken bazıları karşılığını daha sonra kendi belirlediği sisteme göre geri alıyor. Her kurumun kendi belirlediği kriteri oluyor. Burs başvuruları nasıl nereden yapılır? Başvuruda bulunmak için her kurumu internet sitesinde bulunan başvuru koşullarını iyi okumak gereklidir. Başvuru koşullarına uygun olan adaylar o başvuru seçmelerine katılabilirler. Kimi kurumlar belirledikleri okula gidilmesini şart koşarken kimileri ise yalnızca birkaç bölümde okuyan kişilere yardım etmeyi tercih ediyor. Burs veren kurumlar 2017 listesine haberimiz içersinden ulaşabilirsiniz.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI BURS BAŞVURUSU



Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın diğer burs veren vakıflardan farkı öğrencilerin derslerinde başarılı olmasının yanı sıra en önemli koşul olarak haftanın en az 4 saatinde Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından oluşturulmuş olan sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almasını istemesidir. Toplum Gönüllüleri Vakfı, vermiş olduğu geri ödemesiz burslar ile Türkiye’de 60 üniversitede ağ kurmuştur.





İSTANBUL TİCARET ODASI BURS BAŞVURUSU



İstanbul Ticaret Odası, İstanbul ilindeki devlet üniversitelerinde ekonomi bölümü ile ilgili bölümlerinde eğitim almakta olan öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Öğrencinin derslerinde başarılı olması ve başka bir yerden burs almaması şart koşuluyor. Özel üniversite ve devlet üniversitelerinin ikinci öğretimde eğitim gören öğrencileri geri ödemesiz olan bu burstan faydalanamıyor.

Vehbi Koç Bursu Burs Başvurusu



Vehbi Koç Vakfı tarafından maddi gücü yeterli olmayan ama derslerinde başarılı ve yetenekli olan gençler için eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına 1969 yılından beri okuma hevesi olan gençlere topluma yararlı bireyler olmaları için karşılıksız burs vermektedir.



VGM BURSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularıyla ilgili bir duyuru yayınladı. Burs duyurusuna göre liseler için burs başvuurları 18 Eylül'de, üniversiteler için ise 15 Eylül'de başlayacak.









KREDİ ve Yurtlar Kurumu: T.C. vatandaşı olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yıllara göre burs artışı Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla belirleniyor. Ön lisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS’de her alanda ilk 100’e girenler, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli olmuş amatör sporcular, ikinci öğretim öğrencileri yararlanabiliyor. KYK burs başvuruları ile ilgili detayları haberimizin sonunda yer verdik. Başvuru işlemi ve tarihi ile ilgili yeni gelişmeleri www.kyk.gov.tr adresinden de takip edebilirsiniz.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): LYS MF puan türünde ilk 25 binde yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye yerleşen; bunlarda çift anadala kayıt yaptıran veYGS-1’de ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatına giren ve bu alanlarda çift anadala kayıt olanlara aylık 750 TL burs veriyor. Başvurular ekimde. ww.tubitak.gov.tr/tr/burslar



Türk Eğitim Vakfı (TEV): Beş burs programı var. Başvurular 1-30 Eylül arasında. Eğitim Bursu’nu üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri alabiliyor. Ara sınıfların not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçmesi gerekiyor. Üstün Başarı Bursu’na 40-50 öğrenci seçiliyor. LYS’de 5 bine girip, mühendislik-mimarlık, hukuk ile sağlık; idari, temel ve sosyal bilimlere yerleşenler başvurabiliyor. LYS’de ilk 5 bine giren, genel not ortalaması 3.50 olan ikinci sınıflar da yararlanabiliyor. Yüksek lisans, doktora ile teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencileri için de burs var. www.tev.org.tr





Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Burslara, ÇYDD şubelerinin bulunduğu illerdeki devlet üniversitesi öğrencileri başvurabiliyor. Burslar eylül- haziran arasında ödeniyor. T.C. vatandaşı olan, ÇYDD şubelerinin olduğu illerdeki devlet üniversitelerde okuyan, dernek tüzüğündeki ilke ve amaçlara uygun olanlar başvuruyor. www.cydd.org.tr



Sabancı Vakfı: Her yıl 400’ü yeni olmak üzere 1.500’e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Ekim - haziran arasında nakit ödeniyor. Başvurular, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi’ne yapılıyor. Okul başka bir tarih belirlemezse son başvuru günü 14 Ekim. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org



Vehbi Koç Vakfı: Lisans öğrencilerine burs veriyor. Ödemeler aralık, şubat ve mayısta yapılıyor. Eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuru yapıyor. Başvuru için örgün lisans eğitimi almak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası ve başka burs almamak, başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5 üzerinden 3.00; 4 üzerinden 2.50 olması gerekiyor. www.vkv.org.tr



21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV): Başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan öğrencilere burs sağlıyor. Online başvurular 2-4 Ekim arasında. www.yekuv.org



Mehmet Zorlu Vakfı: Her yıl, 1.700 öğrenciye burs sağlıyor. Başvurular eylülün sonuna kadar üniversitelerin burs ofislerine yapılabiliyor. Şartlar ve detaylı bilgiye www.mzv.org.tr adresinden ulaşılabilir.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.



KYK BURSLARINA BAŞVURMA KOŞULLARI



Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.









Öncelik Belgeleri



• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis’den alınmaktadır.)



Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA ” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.



Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.



GEÇTİĞİMİZ SENE BURS VEREN KURUMLAR



TEV

2016 Aylık Burs Ödemeleri

Yüksek Lisans Burs Ücreti: Aylık 750 TL

Doktora Burs Ücreti: Aylık 1100 TL

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Ici-Burslarimiz/43/39/0



TÜBİTAK

Aylık Burs Ödemeleri

Yüksek Lisans Bursu: Aylık 400-1000 TL

Doktora Burs Ücreti: Aylık 500-1800 TL

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi



Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı 2016-2017

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46814/



MEB YÜKSEK LİSANS BURSU

http://abdigm.meb.gov.tr/www/burslar/kategori/9



İTO YÜKSEK LİSANS BURSU

http://www.ito.org.tr/wps/portal/egitim?initView=true



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

www.cydd.org.tr



Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

www.cev.org.tr



Vehbi Koç Vakfı (VKV)

www.vkv.org.tr



Tekfen Vakfı

www.tekfenburs.org