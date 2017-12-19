Devlet tarafından desteklenen özel meslek liselerinde rekor büyüme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim ve öğretim desteği kapsamında organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısının 2016-2017 öğretim yılında yüzde yüzden fazla bir artışla 71'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2013 öğretim yılında OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına eğitim ve öğretim desteği uygulamasını başlattıklarını ve bu süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Uygulamayı 2016-2017 öğretim yılında ise OSB'ler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini anımsatan Şamlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Böylelikle OSB içinde açılan okullarımızda 2012-2013 öğretim yılında bin 130, 2013-2014 öğretim yılında 4 bin 165, 2014-2015 öğretim yılında 9 bin 576, 2015-2016 öğretim yılında 16 bin 259, 2016-2017 öğretim yılında 20 bin 905 öğrenciye eğitim öğretim desteği verdik.

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören bin 125 öğrenciye de eğitim ve öğretim desteği vermiş olduk. Şu anda ise 28 bin 720 öğrenci OSB içinde, 11 bin 160 öğrenci ise OSB dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik eğitim okullarımızda bu destek kapsamında öğrenimlerine devam ediyor."

Şamlıoğlu, devlet tarafından teşvik kapsamına alınan OSB'lerin içinde ve dışında açılan özel meslek liselerinin sayısının, geçen yıldan bu yana yüzde 100'ün üzerinde artışla 33'ten 71'e yükseldiğini belirtti.

Şamlıoğlu, Bakanlık olarak OSB'leri mesleki eğitimin içine daha etkin dahil etmek için çalıştıklarını bildirdi. Kemal Şamlıoğlu, 2017-2018 öğretim yılında öğrencilerin sınıf düzeylerine, alan ve dallarına göre 4 bin 270-6 bin 900 lira arasında değişen tutarlarda destek ödemesi yapacaklarını dile getirdi.

300 OSB'de 300 yeni okul hedefi

Şamlıoğlu, Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında organize sanayi bölgelerinde özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri kurulmasına ilişkin protokol imzalandığını hatırlatarak, "Protokol ile yaklaşık 300 organize sanayi bölgesi içerisinde en az 300 özel mesleki ve teknik eğitim okulu kurulmasını hedefliyoruz." dedi.

"Eğitimde üretim, üretimde eğitim"

Şamlıoğlu, Bakanlık tarafından Mart 2017'de yayımlanan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi ile bu okullarda üretim yapılmasının önünün açıldığını ve ilk izinlerin alındığını hatırlattı.

"Eğitimde üretim, üretimde eğitim" sloganıyla öğrencilerin, sadece yaparak ve yaşayarak değil üreterek de öğreneceği bir modeli hayata geçireceklerini ifade eden Şamlıoğlu, "Yönerge gereğince öğrencilerin yetenekleri keşfedilirken öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri üretim içinde gelişecek, okulun atölye, teçhizat ve donatıları daha aktif kullanılmış olacak. Nihayetinde okulların atölye ve laboratuvarlarında yapılacak faaliyetler sonucunda üretilen malların satışından elde edilecek gelir, eğitim öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılabilecek." diye konuştu.