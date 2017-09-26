DGS 2017 tercih işlemleri ve sonuçları ÖSYM son dakika DGS üniversite puanları osym.gov.tr

DGS 2017 tercih başvuru işlemleri bugün sona eriyor! Milyonların heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (2017/DGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DGS tercih işlemleri 6 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. DGS tercih işlemleri için ise ÖSYM tarafından verilen süre bugün dolacak. DGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 4 senelik üniversite geçişi için sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Aşağıda yer alan puanlar 2016 ÖSYS sonuçlarına göre elde edilmiş olan en son yeni taban puanlardır. 2017 DGS ‘ye hazırlanan adaylar bu puanları göz önünde bulunduracaklardır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. 2009 yılından sonra Türkiye'de açılan yeni üniversiteler ve artan öğrenci kontenjanları dolayısıyla DGS kontenjanları da paralel olarak artmıştır. Adaylar bugün 23.59'a kadar ÖSYM resmi sitesi üzerinden tercih işlemlerini yapacaklar. Tercih sonuçlarıyla ilgili net bir bilgilendirme henüz yapılmadı fakat sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.





DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecek.







DGS TERCİH BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.







YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.



Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.



DGS EK YERLEŞTİRME



ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması ya da adayların tercih etmemesi sonucunda boş kalan yerler için ek yerleştirme yapılır. DGS puanına göre yapılan ilk tercihlerde adaylardan ücret alınmaz. İlk tercih sonrasında tüm tercihler için adayların 15 Türk Lirası ücret ödemesi gerekir. Ek yerleştirme ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.