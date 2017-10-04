DGS kayıt 2017 işlemleri! DGS ek tercihler ne zaman ÖSYM son dakika!

AÖF DGS kayıt işlemleri merakla araştırılıyor. DGS kayıt heyecanı 2017 yılında da yakından takip ediliyor. Her sene ön lisans mezunu olup, eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavına giriyorlar. DGS 2017 yılında 23 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava giren binlerce aday soruların ve cevapların açıklanması ile beraber tahmini puanlarını hesapladılar. Daha sonra sonuçları beklemeye başladılar. ÖSYM son dakika açıklamasının ardından sonuçlar erişime açıldı ve tercih başvuruları başladı. Sınavın tercih sonuçları 2 Ekim’de açıklandı. DGS ek tercihler ne zaman? Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. DGS kayıt işlemleri ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin DGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni kazanan adaylar, merakla kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesinde şu açıklamaya ver verilmiş: 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: Başvuru Tarihi daha sonra belirlenecektir.

AÖF DGS kayıt işlemi için duyuru yayımlayan Anadolu Üniversitesi, Dikey Geçiş Sınavı ile Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim almaya hak kazananların neler yapması gerektiğini paylaştı.

AÖF DGS KAYIT İŞLEMİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

1) Adayın 2017-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin İnternet sayfasından birim tarafından alınacaktır.).

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.).

3) Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi

4) Adayın ikametgahı ile ilgili beyanı

5) Erkek adayların askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanları

6) 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

7) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi:

• Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin 02/06/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)”nin 16. ve 17. maddelerinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Adayın; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmayan 1 inci sınıf “Sağlık Sertifikası” sahibi olması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair alınmış rapor sahibi olması ve pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 ve Bkz. 210 numaralı koşullar gereğince).

• Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için; aday öğrencilerin tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış “Sağlık Raporu” olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı ve “Özel Yetenek Sınavı” koşulları gereğince).

• Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümlerine kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu 49 no’lu koşul gereğince).

• Havacılık Yönetimi Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).

* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için aday öğrencilerin (ÖSYS Kılavuzu Bkz.41 numaralı koşul gereğince) “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanda bulunması ve havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).

8) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programına kayıt için; aday öğrencinin tam teşekküllü resmî bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alması gerekir.

9) i) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek adayın kayıt için; ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde kayıt işlemlerini yaptırmak üzere istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracağı birime başvurması gerekmektedir.

ii) Öğrenim ücreti ödeyecek adayın kayıt için; öğrenim ücreti tutarını T.C. Kimlik Numarasını kullanarak bulunduğu il veya ilçedeki Ziraat şubesine ödemesini yapması gerekmektedir. Aday, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde istenen diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracağı birime teslim edecektir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

DGS kayıtları ile ilgili ÖSYM sistemi üzerinden hiçbir işlem yapılmayacak. Kayıt işlemleri doğrudan üniversitelerle iletişim kurularak yapılacak. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

DGS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav

Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Tutuklu/hükümlü olması nedeniyle bizzat ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM’ye müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.