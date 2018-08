DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) nedir nasıl hesaplanır? DGS puanları nasıl değerlendirilir? DGS puanlarıyla tercihler nasıl yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2018 sınav sonuçları, Ön Lisans eğitimini tamamlayarak Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçları için son bir gün kala hazırladığımız bu haberde DGS puan hesaplama ve tercih süreci ile ilgili detaylara yer vereceğiz. Sınava katılım sağlayarak Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, bir yandan DGS puanlarının nasıl hesaplandığını araştırırken bir yandan da DGS puanıyla tercihlerin ne zaman ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. İşte 2018 ÖSYM DGS tercihleri ve puan hesaplama bilgileri

DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?



1-Sayısal ve sözel standart puanlar nasıl hesaplanacaktır?



a Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

b Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.



2-Önlisans başarı puanı nasıl hesaplanır?



a DGS'ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

b Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

c Önlisans programlarından mezun olabilecek adaylar, DGS'ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturacaktır.

d İlgili yılda bir önlisans programından mezun olanların sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.

e İlgili yıldan önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır. ÖBP olarak,



a) İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programları için hesaplanmış ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,

b) Mezun olacakları/oldukları programın ortalama ve standart sapmaları bulunduğu halde önlisanstaki akademik ortalamaları bildirilmeyen adaylara 30,

c) KKTC hariç yurt dışındaki önlisans programlarından mezun olan adaylara da 50 verilecektir.

d) Önlisans başarı puanı hesaplanırken, ortalamanın üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar ortalamadan 3 standart sapma farklı olarak, ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir.

e) DGS'de kullanılacak önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM'ye ulaştırılan akademik ortalamalar ve diğer bilgiler kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.



3-Ağırlıklı önlisans başarı puanı nasıl hesaplanacaktır?



a) Önlisans başarı puanı, hesaplandıktan sonra her önlisans programında DGS'ye giren adayların DGS standart puanlarından hesaplanan ağırlıklandırma puanlarına göre ağırlıklandırılacaktır.

b) Ağırlıklandırmada, bir programda son sınıfta bulunan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal standart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlıklandırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel puanların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edilecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağırlıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır.

c) Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalaması), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortalaması) ve A-EA(Eşit ağırlıklı Ağırlıklandırma puan ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır. Önlisans programının ağırlıklandırma puan ortalamalarından 30'un altında olanlar 30 olarak alınacaktır. Önceki yıllarda mezun olan adayların ÖBP'leri ağırlıklandırılırken mezun oldukları yılın ağırlıklı ortalamaları kullanılacaktır. Bir programda sınava giren aday sayısı 5'ten az ise ağırlıklandırma ortalamaları 50 olarak alınacaktır.







TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak.



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar

tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?



Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.



Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.



Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.



Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.



DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIM DÜŞER Mİ?



Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN GEÇERLİ FOTOĞRAFIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.



a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

DGS NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.







DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.



Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.