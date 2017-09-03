DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacağı belli mi? 2017 DGS sonuçları ne zaman nasıl öğrenilecek?

DGS sonuçları neden açıklanmadı sorusuna beklenen yanıt geldi. Alınan son dakika bilgisine göre, 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos Salı günü açıklanacaktı. Ancak Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılmasının ardından sınav için sonuç açıklama tarihi de bayram sonrasında ertelendi. ÖSYM tarafından 23 Temmuz 2017’de DGS (Dikey Geçiş Sınavı) gerçekleştirildi. Saat 10:00’da başlayan DGS sınavı 140 dakika sürenin ardından sona erdi. İki yıllık ön lisans eğitimi mezunlarının dört yıllık lisans eğitimine tamamlayacakları bu sınavda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili adayları büyük bir merak sardı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını bekleyen adayların sabırsızlıkla beklediği gelişmeler meydana geldi. DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih hakkında ÖSYM resmi açıklamada bulundu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen öğrencileri yakından ilgilendirecek önemli detaylar haberimizde.



2017 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, DGS sonuçlarını 6 Eylül 2017 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM aday işlemleri sistemini kullanarak öğrenebilecekler.









DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesi sonucunda adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacağı açıklama tebliğ hükmünde olacak.



Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler.



DGS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



DGS tercih işlemleri, 6 Eylül 2017 tarihinde sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlayacak. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.



DGS tercih işlemleri, ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listesini oluşturmadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2017 DGS tercih kılavuzunu incelemelidirler. Tercih kılavuzunda adaylar tarafından tercih edilebilecek olan programların listesi ter alır. Programlara ait açıklamalar, koşullar bulunur. Tercih edilecek olan programa ait koşulların adaylar tarafından karşılanıyor olması gereklidir. Gerekli koşulları karşılamayan adaylar o programı tercih listesine eklememelidir. Aksi halde bu tercih işlemleri geçersiz olarak sayılacaktır.



Tercih süresinin sona ermesinin ardından adaylar puanlarına ve tercih listelerine göre programlara yerleştirilecek. Yerleştirme işleminin ardından, tercih edilmeyen ya da yerleştirme işlemi yapılan adayın kayıt için başvuru yapmamasından dolayı boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme için boş kalan kontenjanlar ve bu kontenjanlar için hangi tarihler arasında tercih işleminin yapılabileceği de ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara açıklanacak. Sınav sonrasında yapılacak olan ilk yerleştirme işlemlerinde adaylardan ücret alınmaz ancak ilk yerleştirme işlemi sonrasında ek yerleştirme işlemleri de dahil adaylardan 15 Türk Lirası yerleştirme ücreti alınır.



ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK?



Adayın sınav sonuç bilgisinde;



a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları



b) ön lisans başarı puanı



c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.



DGS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ



DGS SÖZEL: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)





DGS SAYISAL: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)





DGS EŞİT AĞIRLIK: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.