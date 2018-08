DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS sonuçları ne zaman ve nereden sorgulanabilecek? DGS tercihleri ne zaman başlayacak DGS sonuçları, iki yıllık eğitim aldıkları bölümü 4 yıla tamamlayarak lisans eğitimine dönüştürmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Her yıl on binlerce kişinin eğitimlerini lisansa tamamlamak için dahil olduğu DGS, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçları ile erişime açılacak. DGS sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. DGS sonuçları bilgisine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. DGS sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. İşte ÖSYM DGS sınav sonuç sorgulama ekranı



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Sınav sonuç bilgisinde;



a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.







TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak.



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.







YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?



Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.