DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2018 DGS tercih kılavuzu üniversite boş kontenjan ve taban puanları nedir

DGS tercihleri Eylül'de başlayacak! ÖSYM, DGS sonuçlarını 16 Ağustos'ta açıklamıştı. Sonuçlardan sonra adaylar tercih için beklemeye başladı fakat herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. DGS tercihi yapacak adaylar, CİMER'e başvuru yaptı. CİMER'den adaylara cevap geldi. Cimer'den adaylara verilen cevaplarda, tercihlerin Eylül'de yapılmasının planlandığı belirtildi.2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzunun yayına girmesiyle tercih işlemleri başlamış olacak. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması ile "DGS tercihlerin nasıl yapılacak? DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi nedir? DGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre tercih süresi ne kadar? DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ne zaman yayımlanacak? DGS puan hesaplamaları nasıl? DGS kontenjan bilgisi ve taban tavan puanları başarı sıralamaları nasıl? DGS 2018 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2018 DGS tercihleri kontenjanları ve taban puanları! 2018 DGS ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak! DGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak? 2018 DGS ÖSYM tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? DGS üniversite tercihleri nereden yapılacak? 2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacak? ÖSYM AİS sayfasında iki yıllık (ön lisans) mezunlarının heyecanla beklediği DGS tercihleri, ne zaman başlıyor, DGS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından ne zaman yayımlanacak? Dikey Geçiş Sınavı'na dair resmi veriler kurumun resmi web sayfasında yayımlanırken, dört yıllık üniversite programlarına girmek isteyen öğrenciler ve mezunlar için ÖSYM'den Tablo 2 uyarısı geldi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapacak adaylar ÖSYM'den tercih kılavuzu açıklanmasını ve tercihlerin başlamasını bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan DGS sonuçlarının ardından, ön lisans mezunu olup dört yıllık Lisans bölümlere yerleşmek isteyen yüz binlerce öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Buna göre 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacağı merakla sorulmakta. DGS puanı bir yıl geçerli. Tercihler ÖSYM aday işletim sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar dikey geçiş yapabilecekleri program kodlarını tercih işlemlerinde başvuru şartlarını, puan türlerini, kontenjanları tercih kılavuzundan inceleyebilecek. Adaylardan 30 tercih alınacak ve daha önce bir programa yerleşenler için ÖBP puanları kat sayısı 0,45 ile çarpılacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardında gözler tercih dönemine çevrildi. DGS tercihleri ile okumak istedikleri bölümü listeleyecek olan vatandaşlar, bu işlemin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacağı öngörülebilir. İşte DGS tercihleri ile ilgili merak edlienler..

DGS TERCİHLERİ İÇİN CİMER'DEN GELEN AÇIKLAMA

İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçları açıklandı.



Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan sınav ve yerleştirme takviminde başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri ifade edilmişti. Sonuçlar takvime uygun şekilde açıklandı. Ancak ÖSYM takviminde DGS tercih tarihleri yer almıyordu.

16 Ağustos tarihinde açıklanan ÖSYM DGS sonuçları sonrasında 17 Ağustos tarihinde soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını da erişime açtı. 2017 yılı DGS tercihlerine baktığımızda sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta aralıkla tercihler alınmaya başlandı. Buna göre 20 Ağustos tarihi itibari ile Kurban bayramı tatilinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'den yeni bir açıklamanın yapılmasını beklemekteyiz.

ÖSYM tercihler için kesin bir tarih vermedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuç açıklanma tarihi ile tercih tarihlerinin arasında uzun bir zaman olmadığını görüyoruz.

Bu yıl 16 Ağustos’ta açıklanan sonuçlardan 6 gün sonra, 22 Ağustos tarihi Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bayram nedeniyle kılavuzun yayımlanmasının ya da tercihlerin başlamasının Bayram sonuna alınacağı düşünülebilir. Yine de ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları beklemekte fayda görüyoruz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.





Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.



Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.



Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

1-Sayısal ve sözel standart puanlar nasıl hesaplanacaktır?



a Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

b Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.



2-Önlisans başarı puanı nasıl hesaplanır?



a DGS'ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

b Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

c Önlisans programlarından mezun olabilecek adaylar, DGS'ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturacaktır.

d İlgili yılda bir önlisans programından mezun olanların sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.

e İlgili yıldan önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır. ÖBP olarak,



a) İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programları için hesaplanmış ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,

b) Mezun olacakları/oldukları programın ortalama ve standart sapmaları bulunduğu halde önlisanstaki akademik ortalamaları bildirilmeyen adaylara 30,

c) KKTC hariç yurt dışındaki önlisans programlarından mezun olan adaylara da 50 verilecektir.

d) Önlisans başarı puanı hesaplanırken, ortalamanın üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar ortalamadan 3 standart sapma farklı olarak, ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir.

e) DGS'de kullanılacak önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM'ye ulaştırılan akademik ortalamalar ve diğer bilgiler kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.



3-Ağırlıklı önlisans başarı puanı nasıl hesaplanacaktır?



a) Önlisans başarı puanı, hesaplandıktan sonra her önlisans programında DGS'ye giren adayların DGS standart puanlarından hesaplanan ağırlıklandırma puanlarına göre ağırlıklandırılacaktır.

b) Ağırlıklandırmada, bir programda son sınıfta bulunan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal standart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlıklandırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel puanların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edilecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağırlıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır.

c) Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalaması), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortalaması) ve A-EA(Eşit ağırlıklı Ağırlıklandırma puan ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır. Önlisans programının ağırlıklandırma puan ortalamalarından 30'un altında olanlar 30 olarak alınacaktır. Önceki yıllarda mezun olan adayların ÖBP'leri ağırlıklandırılırken mezun oldukları yılın ağırlıklı ortalamaları kullanılacaktır. Bir programda sınava giren aday sayısı 5'ten az ise ağırlıklandırma ortalamaları 50 olarak alınacaktır.

DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIM DÜŞER Mİ?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS NEDİR?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. 2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde). Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.