2017 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları ve Üniversite boş kontenjan listesi
Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca önlisans öğrencisi Üniversite boş kontenjanları, taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Yayına giren kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak Üniversite boş kontenjan listesi ve 2017 Üniversite taban tavan puanlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2017 4 yıllık Üniversite taban tavan puanları ve boş kontenjan listesi
2017 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları ve Üniversite boş kontenjan listesi araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları az önce açıklandı. Heyecanla beklenen DGS sonuçlarının arından milyonlarca kişi üniversite taban ve taban puanlarını araştırıyor. Ünivesitelerin boş kontenjan listesi ile birlikte taban ve tavan puanları ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik. Ayrıca DGS sınav sonuçlarını merak edenler haberimizdeki linkten öğrenebilirler. DGS üniversite taban tavan puanları 2017 DGS sonuçları okul boş kontenjan listesi açıklandı mı sorusu milyonlarca kişi tarafında merak ediliyor. Aşağıda yer alan puanlar 2016 ÖSYS sonuçlarına göre elde edilmiş olan en son yeni taban puanlardır. 2017 DGS ‘ye hazırlanan adaylar bu puanları göz önünde bulunduracaklardır. Binlerce adayın merak ettiği 2017 DGS taban puanlarını ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Uzun süredir merakla beklenen “DGS sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı ÖSYM’nin son dakika duyurusu ile belli oldu. Lisans eğitimi almak isteyen iki yıllık üniversite Meslek Yüksekokulu son sınıf ve mezunlarının girmek zorunda oldukları DGS sınavının sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü açıklandı. DGS sonuçları Kurban Bayramı tatili nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı. Öğrenciler sınav sonucunun bir an önce açıklanması için sosyal medyadan açmış oldukları hastaglerle seslerini ÖSYM'ye duyurmaya çalıştılar. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bugün son buldu. Sonuçların gecikmeli de olsa açıklanmasından sonra şimdi de adayları tercih telaşı sardı. Öğrenci Aday İşlemleri (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek olan okul tercihleri daha önce yayınlanan 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzunda bulunan Tablo 2 bölümünden yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Öğrenciler, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler." denildi.
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ÖSYM GİRİŞ
TIP FAKÜLTESİ GEÇEN YIL PUANLARI
|
Üniversite Adı
|
Programın Adı
|
Puan Türü
|
Kont.
|
En Küçük Puanı
|
En Büyük Puanı
|
Koç Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-3
|
15
|
541,88137
|
572,43917
|
İstanbul Üniversitesi
|
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)
|
MF-3
|
77
|
531,14774
|
567,99113
|
Bahçeşehir Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-3
|
6
|
530,13393
|
555,69375
|
Bahçeşehir Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
|
MF-3
|
2
|
527,42334
|
528,81616
|
Hacettepe Üniversitesi
|
Tıp (İngilizce)
|
MF-3
|
185
|
524,00174
|
571,36583
|
TOBB E-T Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
|
MF-3
|
10
|
523,84995
|
539,96751
|
Turgut Özal Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
|
MF-3
|
11
|
521,27862
|
566,39331
|
Hacettepe Üniversitesi
|
Tıp
|
MF-3
|
211
|
517,02555
|
548,86339
|
Koç Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
|
MF-3
|
25
|
508,64342
|
541,39282
|
Yeditepe Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-3
|
10
|
507,38912
|
535,51366
|
İstanbul Üniversitesi
|
Cerrahpaşa Tıp
|
MF-3
|
369
|
505,14167
|
538,34838
|
Acıbadem Üniversitesi
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-3
|
10
|
503,31607
|
522,71789
|
İstanbul Üniversitesi
|
İstanbul Tıp
|
MF-3
|
498
|
500,90213
|
535,43650
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GEÇEN YILIN PUANLARI
|
Üniversite Adı
|
Programın Adı
|
Puan Türü
|
Kont.
|
En Küçük Puanı
|
En Büyük Puanı
|
Koç Üni.
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-4
|
6
|
521,06606
|
537,74198
|
Boğaziçi Üni.
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|
MF-4
|
77
|
519,22798
|
552,97862
|
İ.D. Bilkent Üni.
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|
MF-4
|
50
|
503,49414
|
557,99455
|
ODTÜ
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|
MF-4
|
108
|
493,02029
|
531,61191
|
İTÜ
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|
MF-4
|
47
|
491,92718
|
514,24949
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GEÇEN YILIN PUANLARI
|
Üniversite Adı
|
Programın Adı
|
Puan Türü
|
Kont.
|
En Küçük Puanı
|
En Büyük Puanı
|
İstanbul Üni.
|
Sınıf Öğretmenliği
|
TM-2
|
57
|
367,97096
|
395,20106
|
Ege Üni.
|
Sınıf Öğretmenliği
|
TM-2
|
62
|
364,96744
|
406,65650
|
Marmara Üni.
|
Sınıf Öğretmenliği
|
TM-2
|
129
|
355,53786
|
409,64693
|
Yıldız Teknik Üni.
|
Sınıf Öğretmenliği
|
TM-2
|
47
|
353,47709
|
406,89411
|
Gazi Üni.
|
Sınıf Öğretmenliği
|
TM-2
|
118
|
351,59336
|
409,26033
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
|
Üniversite Adı
|
Programın Adı
|
Puan Türü
|
Kont.
|
En Küçük Puanı
|
En Büyük Puanı
|
Boğaziçi Üni.
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|
MF-1
|
52
|
434,70158
|
476,84362
|
ODTÜ
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|
MF-1
|
57
|
416,14617
|
443,53669
|
Hacettepe Üni.
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
MF-1
|
67
|
408,08650
|
462,97667
|
Marmara Üni.
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
MF-1
|
62
|
403,08510
|
440,55161
ÇOCUK GELİŞİMİ PUANLARI
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 404,2494 49.765
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 399,0787 56.174
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 394,8374 61.913
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 394,6935 62.126
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 387,7845 72.166
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 387,1559 73.099
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 376,0448 90.964
(2015:YGS-5)
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 374,9399 92.806
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 374,1857 94.047
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 374,1414 94.120
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 374,1381 94.125
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 373,6774 94.929
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 372,9114 96.291
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 371,9191 97.991
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) TM-3 368,7499 103.678
Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 368,042 105.000
(2015:YGS-5)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 364,3787 111.931
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) TM-3 363,1292 114.356
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 401,0794 120.526
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 395,3435 134.366
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) TM-3 351,6458 138.067
KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 389,6994 149.056
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 341,0656 162.624
Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 382,1892 170.299
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 378,4892 181.625
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 378,4747 181.669
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 376,5459 187.836
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-5 374,3273 195.004
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 327,3154 198.530
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 371,8393 203.437
KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 Burslu) YGS-5 366,7994 221.205
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 364,8716 228.346
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 316,6956 229.604
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) YGS-5 362,4856 237.398
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 313,9063 238.298
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) YGS-5 357,5799 256.664
KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 355,1573 266.660
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 295,025 303.962
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 293,4826 309.937
Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 274,8135 387.860
(2015:YGS-5)
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 273,5384 393.581
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 271,3025 403.491
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 271,2874 403.557
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 261,5133 448.607
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 315,9793 482.748
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 252,5078 491.002
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 312,5286 507.339
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 242,2298 538.752
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 302,0341 589.307
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) YGS-5 300,355 603.191
Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 220,1469 618.344
(2015:YGS-5)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 285,9025 734.462
KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 283,6626 756.348
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) YGS-5 269,1695 907.579
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-5 256,0972 1.054.585
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 250,3286 1.120.682
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 243,6837 1.198.125
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) YGS-5 198,8086 1.709.985
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. 2009 yılından sonra Türkiye'de açılan yeni üniversiteler ve artan öğrenci kontenjanları dolayısıyla DGS kontenjanları da paralel olarak artmıştır. 2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının başarı sıralaması taban puanları taban puanları ile kontenjanlarını sitemize ekledik.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralaması Taban Puanları ,taban puanları ile kontenjanlarını yazımızda yer alan linkten bulabilirsiniz. ÖSYM 2016 DGS taban ve tavan puanlarını yayınlamadı. Ancak site üzerinden ÖSYM 2017 DGS puanlarını bulabilirsiniz.
TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
PUANI YÜKSEK OLANA ÖNCELİK
DGS puanları ve tercihleriyle tercihleriyle yükseköğretim programlannın kontenjan ve koşullan göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Aynı programı tercih etmiş olan adaylann 2017-DGS puanlannm eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğünde ÖBP'si yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik bozul- madığı takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, yine eşitlik halinde de yaşı küçük olana öncelik tanınacak.
DGS TERCİH ROBOTU
Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanması ile birlikte tercih işlemlerini yapmaya başlayacaklar. Peki DGS tercih robotunda neler var? Tercihler nasıl ve nereden yapılacak? 2017 DGS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.
YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?
DGS’de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.
- Kaç tercih yapabilirim?
DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.
- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.
- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?
Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.
- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?
Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.
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