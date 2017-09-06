2017 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları ve Üniversite boş kontenjan listesi araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları az önce açıklandı. Heyecanla beklenen DGS sonuçlarının arından milyonlarca kişi üniversite taban ve taban puanlarını araştırıyor. Ünivesitelerin boş kontenjan listesi ile birlikte taban ve tavan puanları ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik. Ayrıca DGS sınav sonuçlarını merak edenler haberimizdeki linkten öğrenebilirler. DGS üniversite taban tavan puanları 2017 DGS sonuçları okul boş kontenjan listesi açıklandı mı sorusu milyonlarca kişi tarafında merak ediliyor. Aşağıda yer alan puanlar 2016 ÖSYS sonuçlarına göre elde edilmiş olan en son yeni taban puanlardır. 2017 DGS ‘ye hazırlanan adaylar bu puanları göz önünde bulunduracaklardır. Binlerce adayın merak ettiği 2017 DGS taban puanlarını ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Uzun süredir merakla beklenen “DGS sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı ÖSYM’nin son dakika duyurusu ile belli oldu. Lisans eğitimi almak isteyen iki yıllık üniversite Meslek Yüksekokulu son sınıf ve mezunlarının girmek zorunda oldukları DGS sınavının sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü açıklandı. DGS sonuçları Kurban Bayramı tatili nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı. Öğrenciler sınav sonucunun bir an önce açıklanması için sosyal medyadan açmış oldukları hastaglerle seslerini ÖSYM'ye duyurmaya çalıştılar. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bugün son buldu. Sonuçların gecikmeli de olsa açıklanmasından sonra şimdi de adayları tercih telaşı sardı. Öğrenci Aday İşlemleri (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek olan okul tercihleri daha önce yayınlanan 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzunda bulunan Tablo 2 bölümünden yapılacak.



ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Öğrenciler, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler." denildi.



TIP FAKÜLTESİ GEÇEN YIL PUANLARI

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 15 541,88137 572,43917 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) MF-3 77 531,14774 567,99113 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 530,13393 555,69375 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 2 527,42334 528,81616 Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) MF-3 185 524,00174 571,36583 TOBB E-T Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 523,84995 539,96751 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 521,27862 566,39331 Hacettepe Üniversitesi Tıp MF-3 211 517,02555 548,86339 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 25 508,64342 541,39282 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 507,38912 535,51366 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp MF-3 369 505,14167 538,34838 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 503,31607 522,71789 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp MF-3 498 500,90213 535,43650



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GEÇEN YILIN PUANLARI

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 521,06606 537,74198 Boğaziçi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 519,22798 552,97862 İ.D. Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 50 503,49414 557,99455 ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 108 493,02029 531,61191 İTÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 491,92718 514,24949

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GEÇEN YILIN PUANLARI

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı İstanbul Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 367,97096 395,20106 Ege Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 364,96744 406,65650 Marmara Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 355,53786 409,64693 Yıldız Teknik Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 353,47709 406,89411 Gazi Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 351,59336 409,26033

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Boğaziçi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 52 434,70158 476,84362 ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 57 416,14617 443,53669 Hacettepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 408,08650 462,97667 Marmara Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 403,08510 440,55161

ÇOCUK GELİŞİMİ PUANLARI

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 404,2494 49.765

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 399,0787 56.174

Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 394,8374 61.913

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 394,6935 62.126

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 387,7845 72.166

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 387,1559 73.099

Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 376,0448 90.964

(2015:YGS-5)

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 374,9399 92.806

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 374,1857 94.047

Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 374,1414 94.120

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 374,1381 94.125

Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 373,6774 94.929

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 372,9114 96.291

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 371,9191 97.991

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) TM-3 368,7499 103.678

Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 368,042 105.000

(2015:YGS-5)

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 364,3787 111.931

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) TM-3 363,1292 114.356

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 401,0794 120.526

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 395,3435 134.366

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) TM-3 351,6458 138.067

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 389,6994 149.056

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 341,0656 162.624

Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 382,1892 170.299

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 378,4892 181.625

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 378,4747 181.669

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS-5 376,5459 187.836

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-5 374,3273 195.004

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 327,3154 198.530

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 371,8393 203.437

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 Burslu) YGS-5 366,7994 221.205

Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5 364,8716 228.346

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 316,6956 229.604

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) YGS-5 362,4856 237.398

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 313,9063 238.298

Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) YGS-5 357,5799 256.664

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 355,1573 266.660

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 295,025 303.962

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 293,4826 309.937

Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 274,8135 387.860

(2015:YGS-5)

Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 273,5384 393.581

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 271,3025 403.491

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 271,2874 403.557

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 261,5133 448.607

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 315,9793 482.748

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 252,5078 491.002

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 312,5286 507.339

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 242,2298 538.752

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 302,0341 589.307

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) YGS-5 300,355 603.191

Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 220,1469 618.344

(2015:YGS-5)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) YGS-5 285,9025 734.462

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 283,6626 756.348

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) YGS-5 269,1695 907.579

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-5 256,0972 1.054.585

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 250,3286 1.120.682

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) YGS-5 243,6837 1.198.125

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) YGS-5 198,8086 1.709.985

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. 2009 yılından sonra Türkiye'de açılan yeni üniversiteler ve artan öğrenci kontenjanları dolayısıyla DGS kontenjanları da paralel olarak artmıştır. 2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının başarı sıralaması taban puanları taban puanları ile kontenjanlarını sitemize ekledik.





Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.



2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralaması Taban Puanları ,taban puanları ile kontenjanlarını yazımızda yer alan linkten bulabilirsiniz. ÖSYM 2016 DGS taban ve tavan puanlarını yayınlamadı. Ancak site üzerinden ÖSYM 2017 DGS puanlarını bulabilirsiniz.



TERCİHLERİN YAPILMASI



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.







YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ



Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.



PUANI YÜKSEK OLANA ÖNCELİK



DGS puanları ve tercihleriyle tercihleriyle yükseköğretim programlannın kontenjan ve koşullan göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Aynı programı tercih etmiş olan adaylann 2017-DGS puanlannm eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğünde ÖBP'si yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik bozul- madığı takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, yine eşitlik halinde de yaşı küçük olana öncelik tanınacak.



DGS TERCİH ROBOTU



Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanması ile birlikte tercih işlemlerini yapmaya başlayacaklar. Peki DGS tercih robotunda neler var? Tercihler nasıl ve nereden yapılacak? 2017 DGS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.



YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?



Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.



DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR



- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?



DGS’de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.



- Kaç tercih yapabilirim?



DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.



- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?



Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.



- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?



Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.



- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?



Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.