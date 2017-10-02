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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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Milyonlarca adayın katıldığı ve sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin alındığı DGS için yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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