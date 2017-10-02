DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Milyonlarca adayın katıldığı ve sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin alındığı DGS için yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
Milyonlarca adayın katıldığı ve sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin alındığı DGS için yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
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