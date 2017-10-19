Direksiyon sınavı ne zaman 2017 MEB son dakika!

Direksiyon sınavı 2017 ne zaman, Ehliyet sınavı ne zaman sorularının cevabı merak ediliyor. Direksiyon sınavı 2017 yılında da heyecanla bekleniyor. Direksiyon sınavı nasıl olur? Ehliyet almak isteyen binlerce aday Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavına giriyorlar. Her sene binlerce adayın başvurduğu sınavın ücreti 2017 yılında 70 TL olarak duyurulmuştu. Yılda beş kere gerçekleştirilen sınavın birincisi şubat ayında, ikincisi mart ayında, üçüncüsü ise temmuz ayında yapıldı. Ehliyet sınavının sonuncusu 2017 yılında 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sonuncusu ise 23 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor. Adaylar sınav puanlarını 19 Ekim tarihinde öğrenecekler. Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı hakkında merak ettiğiniz birçok bilgi haberimizde sizlerle.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

- Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

- Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

- Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

- Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

- Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

- Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.

Direksiyon sınavının en önemli değişkeni heyecan faktörüdür. Sınava başlamadan önce mutlaka heyacanınızı yeniniz. Birçok adayın kalma sebebi direkt ya da dolaylı olarak heyecandır. Sınav anında karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri adayın heyecandan titremesi ve neticesinde direksiyon tutuşu fren gaz ve debriyaj hakimiyeti azalmasıdır.

Direksiyon tutuşu 09:15 konumunda olmalıdır.

- Direksiyonu vites değiştirmenin dışındaki zamanlarda tek elle tutmak hatalı bir davranıştır. Fakat dönüşlerde iki elle direksiyonu tutarak dönmek zordur. Bu noktada bir el hafif serbest bırakılarak dönülen yöne göre diğer elin hareketi artırılır.

- Bir yerden dönüş yaparken, mevcut açıya göre bir yandan da direksiyon toplanmalıdır.

- Direksiyon özelliği gereği dönüş tamamlandığında kendini az da olsa toplayabilmektedir. Bu noktada direksiyona yardımcı olunuz ve dönüşünüzü tamamlayınız.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınavı senede beş kere yapılmaktadır. Sınavın sonuncusu 23 Aralık 2017 cumartesi günü yapılacaktır.

KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ

Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan ilk defa teorik sınava girecek kursiyerin MTSKS başvurusu, kursiyerin kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekont/ATM işlem fişini teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir. Başarısız olan kursiyerlerin daha sonraki sınavları için sınav ücretini yatırmaları yeterli olup Modül kursiyere otomatik olarak sınava giriş onayı verecektir. Yabancı uyruklu kursiyerler, aldıkları geçici T.C. kimlik numarası ile Özel MTSK müdürlüklerine başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde açılan ekrandan kursiyer bilgilerini girecektir. Alınan bu numarayla kursiyer bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekont/ATM işlem fişini Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. Yabancı uyruklu kursiyerlerin tercüman talepleri de Özel MTSK Modülüne Özel MTSK müdürlüğü tarafından kayıt edilecektir. Başvuru sırasında tercüman talebinde bulunmayan kursiyerlere sınav sırasında tercüman görevlendirmesi yapılmayacaktır. Aday başvuruları sırasında engel durumu işlenmeyen adaylar için ek sınav tedbiri uygulanmayacaktır.

ÖZEL MTSK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSKS başvuru işlemlerini http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek MTSKS takviminde belirtilen süreler içinde yapmak.

b. MTSK’ya kayıtları yapılan kursiyerlerin gerekli bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü, belge numarası, adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden Özel MTSK Modülüne kursiyerin T.C. kimlik numarası ile girerek sisteme süresi içerisinde kayıt etmek. Adayın varsa engel durumunu, tercümanla eğitim yapacaksa eğitim durumunu ve alınacak sınav tedbirlerini girmek ve takibini sağlamak.

c. Sistemdeki kursiyer bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa onaylamadan önce süresi içerisinde düzeltmek.

ç. Düzeltme işleminden sonra kursiyerin kaydını elektronik olarak sistemde onaylayarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

d. Başvuru işlemleri sırasında kursiyerin 105x120 piksel boyutunda, 10 kilobaytı geçmeyen, son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş renkli biyometrik fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.

e. Kursiyerleri, yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan, veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan nüfus cüzdanlarını yeniletmeleri için uyarmak.

f. Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek.

g. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

ğ. Kursiyere, sınav sırasında renkli fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

h. Er ve erbaş olarak sınava girecek kursiyerlerin askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa bu kursiyerlere sadece “er ve erbaş askerî kimlik kartı” ile sınava alınabileceklerini hatırlatmak.

ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekont/ATM işlem fişini kursiyerin dosyasında saklamak.

i. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir kursiyerin sınava alınmayacağını bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini kursiyerlere duyurmak.

j. Kursiyerlere, teorik sınav sonuçlarını duyurmak.