Doğa Koleji’nden % 100’e varan burs imkanı

Eğitimin Türkiye’deki Lideri unvanını korumaya devam eden Doğa Koleji, % 100’e varan burs imkanıyla hem öğrencilerin hem velilerin yüzünü güldürüyor. Kurum, her yıl olduğu gibi bu yılda burs imkanlarıyla öğrencileri hayallerinin okuluyla buluşturmaya hazırlanıyor. Başarıyı taçlandırmak, Türkiye’nin en ayrıcalıklı eğitimi ile tanışmak ve %100'e varan eğitim bursu kazanmak isteyenler 13 Ocak ‘ta sınavdaki yerini alacak.

Bursluluk sınav başvurusunun Doğa Koleji web sitesinden yapılacağını ve 12 Ocak’ta biteceğini söyleyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “başarıyı ödüllendirmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Bu yıl da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavları ile, geçen yıllar, bu yıl ve önümüzdeki 5 yıl ile burs miktarımızı 25 Milyona çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursluluk Sınavı Doğa’lı Olmak için Fırsat

Bursluluk sınavı ile, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük okullar zinciri Doğa Kolej’inde okumak için iyi bir fırsat yakalanacak. Doğa’lı olmak isteyen öğrenciler kolejin kendine özgü eğitim metotları ile öğrenim hayatlarına devam ederken, yabancı dil öğrenmenin önemini, akademik başarının sırlarını öğrenebilecek. Doğa eğitim modeli t-MBA ile geleceğin lideri olarak yetişirken, kodlama ve robotik dersleri ile algoritmik düşünme becerisi kazanıp, karşılaştığı durumlarda yaratıcı düşünerek problemleri çözme becerisi kazanacak.

Öğrencilerin Doğa’lı Olmak için bursluluk sınav fırsatını kaçırmamaları gerektiğini söyleyen Lüle, burstan faydalanmak isteyen tüm öğrencilerin sınava katılabileceğini belirtti. Aynı zamandan 12 Ocak’a kadar sınav başvurusunun yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Lüle, Sınavın 13 Ocak’ta 3 seans olarak yapılacağının ve tüm Doğa Kolejli kampüslerinde gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Burs Tüm öğrencilerin Hakkı

Burslu okumanın, %100’e varan burs imkanı yakalamanın her öğrencinin hakkı olduğunu dile getiren Lüle, dünya standartlarındaki eğitim imkanlarımızdan başarılı öğrencilerimizi yararlandırmak temennimizdir” dedi.

Sınav Detayları:

TARİH: 13 Ocak Seans I- 9.30 / II. Seans - 13.00 / III. Seans - 15.00 (9, 10, 11. sınıf öğrencileri için)

YER: Doğa Koleji Kampüsleri

SON BAŞVURU: 12 Ocak 2018 / Saat: 12.00

Sınav konuları, soru sayıları ve süreleri

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini , 9, 10 ve 11. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya derslerini içermektedir.

4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 60 sorudan oluşur; sınavın süresi 100 dakikadır. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 70 sorudan oluşur, sınavın süresi 100 dakikadır. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 90 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır. Değerlendirme tüm sınıflarda 500 puan üzerinden yapılacaktır. Online başvuru sonrasında adınıza düzenlenen sınav giriş belgenizi, sınav günü yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

*Doğa Koleji Bursluluk Sınavı'na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler katılabilir.

*Sınav, Doğa Kolejinde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.

*9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 15.00'de gerçekleşecek son oturuma katılabilir.

*Kazanılan burs hakkı, sadece 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kayıtlarında kullanılabilir.

*Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.

*Sınav, tüm Doğa Koleji kampüslerinde yapılacaktır.

*Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.

*Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.

*Burs, kazanılan kademe için geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.

*Burslar, öğrencinin başarısına ve ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.

*Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.

*Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.

*Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.

*Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında öğrenciye özel oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartlarını veya resimli, onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.

*Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.