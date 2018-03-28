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"Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu

YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla 'doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belirlendi.

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"Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.
 
YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.
 
Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

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