E Okul giriş karne notu sorgulama E okul öğrenci giriş yazılı sonuçları e-okul.meb.gov.tr'de

E Okul giriş karne notu sorgulama E okul öğrenci yazılı sonuçları e-okul.meb.gov.tr girişi nasıl yapılır? Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği e Okul öğrenci giriş sistemi ve e Okul karne notu sorgulama ekranı haberimizde yerini alıyor. Öğrencilerin karne almasına sayılı günler kaldı. Veliler ve öğrenciler e Okul giriş ve e Okul öğrenci girişi nasıl yapılır sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki e Okul öğrenci girişi sisteminde neler var? Haftalık ders programı; Hangi derslerin hangi günlerde olduğu görülebilir. Not bilgisi; Öğrencinin sınavlarda aldığı notlar, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra takip edilebilir. Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gidip gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Sınav tarihleri; Okul tarafından sınav takviminin ilan edilmesiyle, E-Okul üzerinden sınav tarihleri görülebilir. İşte merak edilen E Okul giriş karne notu sorgulama E okul öğrenci yazılı sonuçları e-okul.meb.gov.tr girişi haberimizde sizlerle…

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne öğrenci giriş yapmak için e-okul.meb.gov.tr tıklayın. Hemen ardından önünüze gelen mavi ekranın sağ tarafında sizden istenen TC kimlik numarası ve okul numara bilgilerinizi giriniz.

E OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

Mobil E-Okul sistemi

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı; Hangi derslerin hangi günlerde olduğu görülebilir.

Not bilgisi; Öğrencinin sınavlarda aldığı notlar, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra takip edilebilir.

Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gidip gitmediği bilgisine ulaşılabilir.

Sınav tarihleri; Okul tarafından sınav takviminin ilan edilmesiyle, E-Okul üzerinden sınav tarihleri görülebilir.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

MEB tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde 15 tatilin net tarihi belli oldu. Buna göre okullar sömestr tatiline 22 Ocak 2018 tarihi itibariyle giriyor. Öğrenciler ve veliler 2018 yılı itibariye 15 tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre sömestr 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve okullar 5 Şubat 2018 Pazartesi günü açılacak.