E okul not girişi takdir teşekkür hesaplama E okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

E okul giriş nasıl yapılır E okul not girişi takdir teşekkür hesaplama karne notları nasıl öğrenilir? E okul VBS giriş üzerinden öğrenciler ve veliler neleri takip edebilir? E okul giriş ve e Okul not hesaplama nasıl yapılır? Öğrencileri yakından ilgilendiren e Okul VBS giriş ve e Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır. e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Okul'un resmi internet sitesi olan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için ilk adımda güvenlik kodu, T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası bilgilerini girmek yeterlidir. İşte sık sık araştırılan E okul giriş nasıl yapılır E okul not girişi takdir teşekkür hesaplama karne notları öğrenme ekranı haberimizde!

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Okul'un resmi internet sitesi olan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için ilk adımda güvenlik kodu, T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası bilgilerini girmek yeterlidir. Ardından ikinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri istenmektedir. Sistem, rastgele olarak öğrenciye ait 2 bilgiyi ister. İstenen bilgiler arasında öğrencinin doğduğu gün, öğrencinin kimliğinin kayıtlı olduğu il/ilçe, öğrencinin okul sınıf şubesi gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu bilgiler doğru girildiği takdirde e-Okul sistemine başarılı bir giriş yapılmış olunacaktır ve öğrencinin bilgileri görüntülenebilecektir.

e-OKUL NOT ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

15 TATİL NE ZAMAN? 2018 GERİ SAYIM BAŞLADI

15 karne tatili için öğrenciler gün sayıyor. Sınav stresini üzerinden atmak ve dinlenmek için tatili bekleyen öğrenciler gün geçtikçe 15 tatilin ne zaman olacağına dair sorgularını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2017-2018 eğitim takvimine göre 15 tatil, 19 Ocak 2018 başlayacak. 15 tatilini yapan öğrenciler için ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.