E okul giriş nasıl yapılır MEB E okul VBS giriş Veli Bilgilendirme Sisteminde neler var? Vatandaşlar E-Okul girişi nasıl yapılır? E-Okul (VBS) girişinde hangi bilgilere ulaşılır? Sorularını araştırmaya başladı. Öğrencilerin okul ile ilgili bilgilerine dair önemli detaylara e-okul üzerinden ulaşmanız mümkün. e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL KOLAY GİRİŞ YAPILIR?

Öğretmenler sisteme giriş yaparken yönetim bilgi sistemini seçerler ve okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanırlar. Öğrencilerinin geçmiş ve güncel durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler ise veli bilgilendirme sistemini seçerler. Sisteme pratik bir şekilde öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişilir. Girilen bilgiler doğru ise ekranda başka sorular çıkar. Bu soruları güvenlik amaçlı yanıtlamanız gerekir. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileriyle ilgili soru sorulur ve altta öğrencinin fotoğrafını seçmeniz istenir. Soruların sorular doğum tarihi, öğrenin önemim gördüğü derslik şubesi, kimlik seri no vb. sorulardır. Her soruyu doğru yanıtladığınız ve doğru fotoğrafı seçtiğiniz takdirde sisteme başarıyla giriş yapmış olursunuz.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur.

Haftalık ders programına sistem üzerinden ulaşılır.Öğrencinin hangi gün, hangi saatte, hangi derste olduğu görüntülenir.

Öğrencinin gireceği derslere ait sınav tarihleri önceden E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanır. Yıl sonunda öğrencinin alacağı karne e-karne olarak sistemde görüntülenir.

Öğrencinin TEOG veya bursluluk gibi girdiği sınavların puanları sistemde açıklanır.

Sistemde öğrencinin bulunduğu şubenin ortalaması ve öğrencinin ortalamanın altında veya yukarıda olduğu görüntülenir.

Öğrencinin nakil işlemleri sistem üzerinden görüntülenir.

Öğrencinin dönem sonunda aldığı belgeler ve almış olduğu cezalar sistemde kayıtlıdır.

Mezun olan öğrencilerin diploma puanları sistem üzerinde kayıtlıdır.

Yatılı eğitim gören öğrencilerin pansiyon devamsızlık bilgisi, yemek menüsü ve izin belgeleri gibi bilgilerine sistem üzerinden ulaşılır.

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ilk sonuçların ardından nakil yerleştirmelerine odaklandı. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

MEB NAKİL İŞLEMİ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nu yayınladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak.

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.