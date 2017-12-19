E okul giriş takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E okul öğrenci giriş sistemine nasıl girilir?

E okul giriş takdir teşekkür hesaplama E okul öğrenci giriş sistemine nasıl girilir? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını arıyor. Binlerce öğrencinin merak ettiği e Okul öğrenci girişi nasıl yapılır içerisinde hangi bilgilere erişiriz? Sorularının yanıtı haberimizin içerisindedir. E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor. Dönem sonuna yaklaşılasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. İşte merak edilen E okul giriş takdir teşekkür hesaplama E okul öğrenci giriş sistemi haberimizde sizlerle…

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı; Hangi derslerin hangi günlerde olduğu görülebilir.

Not bilgisi; Öğrencinin sınavlarda aldığı notlar, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra takip edilebilir.

Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gidip gitmediği bilgisine ulaşılabilir.

Sınav tarihleri; Okul tarafından sınav takviminin ilan edilmesiyle, E-Okul üzerinden sınav tarihleri görülebilir.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Dönem sonuna yaklaşılasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yarı yıl tatili, 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında olacak. İkinci dönem 5 Şubat’ta başlayacak ve 8 Haziran’da da son ders zili çalacak.

E-OKUL MOBİL TASARIMI YENİLENDİ

E-okul giriş sayfasında yapılan açıklamaya göre e-okul sistemini cebinize getiren akıllı cep telefonu uygulamalarının ara yüzü yenilendi. MEB E-okul VBS, Açık ÖĞretim Liseleri, MEB E-okul ve MEB personel uygulamalarının Android ve iPhone sürümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.