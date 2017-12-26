E Okul giriş VBS sorgula - e-okul.meb.gov.tr - E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci sınav sonuçları sorgula

E Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ile sınav sonuçları nasıl sorgulanı? E-okul VBS üzerinden öğrenciye ait güncel okul bilgilerine taktir teşekkür hesaplama işlemlerine ulaşabilirsiniz! e okul öğrenci giriş nasıl yapılır?Yeni yılın son haftasına girilirken sömestr tatiline de kısa bir süre kaldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun son sınavları yapılırken e okul öğrenci giriş sayfasında da yoğunluk yaşanıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile milyonlarca öğrenci internet üzerinden kolay bir şekilde notlarını öğrenebiliyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesine sayılı günler kaldı. Bu senenin son haftasına girilirken okullarda son sınavlar tüm hızıyla yapılıyor. Bu nedenle E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde büyük yoğunluk yaşanıyor. İnternet üzerinden kolaylıkla notlarınızı öğrenebilirsiniz. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemini kullanarak tüm veliler öğrencileriyle ilgili eğitim öğretim bilgilerine ulaşabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin ve e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin mobil uygulamaları ile hizmetler daha kullanışlı duruma gelmiştir. E-Okul Veli Bilgilendirme ve Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli olan tüm bilgiler bu haberde!





E-Okul Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılında hayata geçirilmiş web tabanlı yazılım sistemidir. Hizmete girdiği ilk günlerde yapılan işlemler kısıtlı kalıyordu. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin e-Okul sistemine girdiği bilgileri öğrenciler görüntüleyebiliyordu. İlk zamanlarda veliler için bir hizmet bulunmuyordu. Öğrenciler sisteme giriş yaparak not durumu, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi bilgilerini görüntüleyebiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri kapsamında geliştirilmeye devam edilen e-Okul bugün daha geniş hizmet alanı kapsıyor.





E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NE NASIL GİRİLİR?



2006 yılından bu yana kullanılan ve girişi oldukça kolay olan e okul öğrenci girişi yapmak için ilk olarak e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret etmelisiniz. Bu adreste karşınıza gelen ekranın sağ tarafında sizden istenilen bilgileri girerek giriş işlemini tamamlayabilirsiniz.



E-OKUL TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA



İlköğretimden liseye tüm öğrencilerin dönem sonu telaşlarından bir tanesi de acaba bu dönem takdir veya teşekkür alacak mıyım sorusudur. Hatta öyle bir duruma gelir ki en çok konuşulan konu takdir ve teşekkürlerin hesaplanması olur.



4. sınıftan 12.sınıfa kadar süren eğitim başarısının belgelendirilmesi belli bir puan sistemine göre belirlenmektedir. Tüm bir dönem boyunca aldığı sınav notlarının ortalaması üzerinden hesaplama işlemi yapılan takdir/teşekkür heyecanı öğrenciler için olmazsa olmaz bir süreçtir.







Eğer öğrenci notlarını bilmiyor veya takip edemediyse ilk olarak E-Okul sistemine T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarasıyla girmelidir. Tüm bir dönem boyunca aldığı derslerin sınav sonuçlarına erişme imkânı sunan bu sistem, takdir/teşekkür hesaplaması yapmak isteyenler için birincil ve resmi bir veri kaynağı durumundadır. Peki, tekdir/teşekkür hesaplamasında hangi puan aralıkları ne anlama geliyor şimdi onlara bakalım;



? 85,00 – 100 puan arası pekiyi,

? 70,00 – 84,99 puan arası iyi,

? 60,00 – 69,99 puan arası orta,

? 50,00 – 59,99 puan arası geçer,

? 0 – 49,99 puan arası geçmez olarak kabul edilir.



E OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?



E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LYS,MYS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor.



Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin hayata geçmesiyle e-Okul sistemi içerisinde veliler de yer almaya başladı. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile veliler öğrenciler hakkında tüm bilgileri kendilerine özel tasarlanmış sayfa aracılığıyla görüntüleyebilmektedir. Bilgileri görüntülemenin yanı sıra öğretmen ve okul yöneticileriyle iletişime geçebiliyor. Öğretmen ve okul yöneticileri de istedikleri zaman e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla velilere duyurular gönderebiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminin güzel yanlarından bir tanesi de öğrenciler, veliler için tasarlanan bu sayfayı görüntüleyemiyor. Öğrenciler sadece kendi eğitim bilgilerini görebilecekleri sayfadan giriş yapıp, bilgilenebiliyorlar. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi e-Okul sistemi üzerinde geliştirilen bir diğer sistem. Yönetim Bilgi Sistemi ile öğretmen ve okul yöneticileri öğrencilerin ve velilerin sistemlerine giriş yaptığında görüntüleyecekleri bilgilerin sisteme girişini sağlamaktadır. Eğer bir veliye duyuru veya bilgilendirmede bulunacaksa bu işlemi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemiyle gerçekleştirebilmektedir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemini kullanarak kendi okullarındaki öğrencilerin bilgilerini güncellemesi yasal bir zorunluluktur. Bu sebepten dolayı e-Okul sistemi üzerindeki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir ve doğru bilgileri kapsar. E-Okul Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri tarafından geliştirilen bir proje olduğu için öğrenciler ile ilgili bilgilere sadece bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. Bilgilere ulaşabileceğinizi iddia eden başka siteler ile karşılaşırsanız bu internet sitelerine inanmayınız. Bilgilerin verildiği tek sayfa e-Okul resmi internet sayfasıdır.







E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi velilere gündelik yaşamları içerisinde birçok kolaylık sağlamıştır. Öncelikle sistem sayesinde veliler sık sık okula gitmeden öğrencilerini takip edebilecekler. Günümüzde neredeyse tüm aile fertleri çalışmaktadır. Bu çalışma temposu içerisinde evde olan öğrenciyle düzenli olarak ilgilenmek oldukça zor bir durum olmaktadır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine internet üzerinden ulaşarak, öğrenciyle ilgili tüm eğitim öğretim bilgilerine ulaşmak oldukça kolay bir yöntem. Ayrıca e-Okul sisteminin kullanım alanını genişletmek amacıyla e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin mobil uygulaması hayata geçirilmiştir. Veliler cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak basit bir şekilde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemini kullanabilirler. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulamasını indirmek isteyen veliler iOS işletim sistemleri için Apple Store, Android işletim sistemleri için Google Play mağazasına giriş yaparak, uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirler. Mobil uygulama hizmet sadece veliler için değil öğretmenler için de geliştirilmiştir. Öğretmenler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine mobil olarak erişebilirler. Bu uygulamaya mobil olarak erişmek isteyen öğretmenler de telefon veya tabletlerinin mağazalarını kullanarak, uygulamaya sahip olabilirler.